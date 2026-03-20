Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel estalla contra Digna
No ha podido evitarlo
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 19 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 522 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Digna da el importantísimo paso de conceder una entrevista, mientras que Gorito no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir un favor a Salva.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo parece que a Salva no le da muy buena espina Álvaro. Por si fuera poco, Andrés ha conseguido dejar sin palabras y completamente descolocada a Valentina con una propuesta de lo más inesperada. Pablo ha querido aprovechar la ocasión para aclarar las cosas con Marisol, mientras que Claudia y Miguel, contra todo pronóstico, se han hecho amigos. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.
¿Qué sucede en el capítulo 523 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 20 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta espectacular ficción que podemos disfrutar en Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Gabriel estalla como nunca contra Digna, mientras que un comentario de Andrés ha provocado que Valentina salga corriendo. ¡No ha podido evitarlo, ni mucho menos!
Por si fuera poco, Beatriz se entrevista no solamente con Begoña, sino también con Claudia, con la firme intención de colaborar en la casa cuna. Todo ello mientras Nieves se arma de valor para sincerarse con Luz, haciéndole saber toda la verdad sobre el doctor Giralt. Parece que ha llegado el momento de hacerlo.
Cloe toma una drástica decisión respecto a su relación con Marta, mientras que Pablo se ha reunido con Damián para hacerle saber la decisión que ha tomado respecto a Tasio. ¿Cuál será la respuesta que reciba al respecto? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
