No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en seguir cada detalle de este proyecto, conscientes de que el equipo siempre va a saber sorprenderles. ¡Y de qué manera! El pasado lunes 30 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 385 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Amadeo se queda completamente descolocado y sin palabras, y todo al sorprender a Pepa y a Francisco en una actitud profundamente comprometida. Todo ello mientras José Luis, dadas las circunstancias, se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más contundentes y sorprendentes hasta la fecha.

Es más, se arma de valor para transmitir a don Hernando esta información, consciente de las consecuencias de sus actos. ¡Pero no le queda otra opción! Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente y espectacular historia han podido tener la oportunidad de ver cómo llega uno de los días más esperados de la temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la boda entre Matilde y Atanasio. Parece que, después de tantísimos contratiempos, por fin ha llegado el momento más que perfecto para darse, de una vez por todas, el tan ansiado «sí, quiero».

¿Qué sucede en el capítulo 386 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 31 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo don Hernando continúa haciendo todo lo que está en su mano para tratar de convencer a José Luis de la necesidad imperiosa de acabar con la vida de Victoria. Eso sí, dejando claro que ninguno de los dos es un asesino, ni mucho menos.

Por si fuera poco, y ajena a todo lo que se está planeando en su contra, Victoria tiene un nuevo y sorprendente enfrentamiento con Matilde. Todo ello mientras Dámaso va demasiado lejos con Enriqueta, hasta tal punto que no duda en amenazarla, con el fin de dejarle las cosas más claras que nunca. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.