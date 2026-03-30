No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 27 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 384 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Mercedes trata de hacer todo lo que está en su mano para ganarse a Braulio y a Enriqueta. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que todo sale peor de lo que pudiese llegar a haber imaginado. Todo ello sumado a las cada vez más frecuentes discusiones que tienen lugar en la Casa Grande.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Rafael no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una promesa a Atanasio. Se trata de algo que tiene estrecha relación con su boda, lo que provoca un tenso enfrentamiento con su padre. Se trata de un nuevo punto de inflexión que podría llegar a marcar un antes y un después en la vida de todos, especialmente en la de padre e hijo. ¿Lograrán llegar a un consenso antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 385 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 30 de marzo?

Después de todo, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Amadeo se queda completamente sin palabras al sorprender tanto a Pepa como a Francisco en una actitud verdaderamente comprometida. Algo que, desde luego, podría marcar un gran punto de inflexión en sus vidas.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a observar cómo José Luis se ve entre la espada y la pared, hasta tal punto que no le queda otra opción que tomar una de las decisiones más complicadas de su vida. Un paso más allá que no tarda en comunicar a don Hernando. Además, llega el día de la boda entre Matilde y Atanasio. ¿Conseguirá la pareja darse el «sí, quiero», a pesar de todo lo vivido recientemente? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.