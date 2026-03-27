No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 26 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 383 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Dámaso no ha dudado un solo segundo en prevenir a Mercedes sobre Enriqueta, mientras que Braulio ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para alarmar a Alejo. ¿De qué forma? Contándole que don Hernando ha ordenado que busquen a Toribio a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que tenemos la oportunidad de disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo Bárbara parece que no ha tenido ningún tipo de reparo a la hora de presentarse, una vez más, ante Pura. En esta ocasión, parece que tiene algo verdaderamente importante que dar a conocer a Luisa. Se trata de algo que, pase lo que pase, va a marcar un gran punto de inflexión en esta impactante temporada que ya está dando de qué hablar.

¿Qué sucede en el capítulo 384 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 27 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Mercedes trata de intentar ganarse tanto a Braulio como a Enriqueta. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada sale como esperaba ni mucho menos. ¡Acaba peor de lo que pudiese llegar a imaginar!

Pero, para trifulcas, queda también la Casa Grande, donde la tensión es cada vez más evidente, como no podía ser de otra forma. Rafael no ha tenido reparos a la hora de hacer una promesa a Atanasio respecto a su boda, por lo que acaba teniendo un tenso enfrentamiento con su padre. Todo ello mientras Mercedes, a pesar de todo lo vivido, decide mantenerse firme. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.