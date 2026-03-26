No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 25 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 382 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Atanasio y Matilde tienen cada vez más encontronazos no solamente con José Luis, sino también con Victoria. Y todo como consecuencia de su próxima boda.

En cuanto a Enriqueta, no duda un solo segundo en seguir, al pie de la letra, todas y cada una de las órdenes de don Hernando. Por ese mismo motivo, no duda un solo segundo en interrogar a Mercedes sobre Bernardo, en busca de respuestas. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ser testigos de cómo, en plena noche, Victoria ha asistido al horror, y todo por encontrarse a alguien completamente inconsciente en el suelo. Algo que no esperaba ver y que, a buen seguro, podría traerle graves consecuencias en un futuro no muy lejano.

¿Qué sucede en el capítulo 383 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 26 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Dámaso no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para prevenir a Mercedes sobre Enriqueta. Todo ello mientras Braulio no ha tenido reparos a la hora de alarmar a Alejo tras contarle que don Hernando ha ordenado que busquen a Toribio.

Eso no estaba, ni de lejos, en sus planes. Tras volver a presentarse ante Pura, Bárbara parece que tiene algo todavía más importante que revelarle a Luisa. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. De hecho, podríamos decir que estamos ante un nuevo punto de inflexión de esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar. Todo ello mientras Luisa no duda un solo segundo en poner a Petra contra las cuerdas. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.