Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Rafael se muestra cada vez más nervioso
No puede evitarlo
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente impresionante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 24 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 381 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo don Hernando ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición tanto a Enriqueta como a Braulio. ¿En qué consiste, exactamente? En que pregunten por Bernardo, al ser considerado como el primer sospechoso de la muerte de Domingo.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo don Hernando, mientras tanto, opta por llevar a cabo otra misión completamente diferente. Aun así, se trata de algo que va a dar mucho de qué hablar. Luisa, a su vez, ha recibido una visita completamente inesperada en su casa. Se trata de alguien que, por fin, podría darle todas y cada una de las pistas que necesita para conocer la verdad. ¿Lo conseguirá después de todo lo vivido en los últimos días?
¿Qué sucede en el capítulo 382 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 25 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, en las últimas horas, Atanasio y Matilde tienen fortísimos encontronazos no solamente con José Luis, sino también con Victoria. Y todo como consecuencia de su próxima boda.
Por si fuera poco, Enriqueta se muestra más que decidida a obedecer todas y cada una de las órdenes de Hernando, pero también opta por interrogar a Mercedes sobre Bernardo para obtener las respuestas que necesita. Además, en plena noche, Victoria se queda completamente descompuesta al encontrarse a alguien inconsciente en el suelo. Todo ello mientras Rafael se muestra cada vez más nervioso. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
