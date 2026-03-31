Una soltera de ‘First Dates’ genera rechazo a su cita al desvelar su hábito: «No tiene autocontrol»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir en Cuatro. El popular programa, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los indispensables de Mediaset España. Y es que, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar el amor en televisión. La pasada noche del 30 de marzo, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Alejandro, un joven de 27 años que se presentó como un inversor y emprendedor madrileño. Si tuviera que elegir, siempre apostaría por una mujer rubia porque son las que le atraen. Eso sí, que tenga buen físico. «Si no hay una base, no podemos construir nada», dijo en uno de los totales.

La organización de First Dates, teniendo en cuenta sus requisitos, le preparó una velada con Eyreen. La soltera, de 30 años, se presentó como una profesora de inglés en Barcelona. El primer encuentro entre ambos fue un poco particular, pues ella no se mostró muy contenta con la elección de su cita. «Físicamente no era lo que yo esperaba, pero me he dado cuenta de que por dentro tiene más chicha», comentó ella.

Eyreen se sincera en ‘First Dates’: «Es la única tara que tengo…»

Los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante para poder conocerse mejor y tener más privacidad. De esta manera, entre tema y tema, ambos coincidieron en que no eran muy fiesteros. «En la noche no suele haber nada bueno», comentaron, pero la cara de Alejandro cambió cuando escuchó la respuesta de Eyreen a la pregunta de si fumaba. Y es que ella le confirmó que era una práctica común en ella.

«Es la única tara que tengo, pero estoy intentando dejarlo», le confesó la joven. «Me ha quitado un punto, porque se lo he visto en la cara», comentó ella sobre la reacción de su cita. «La gente que fuma no tiene autocontrol, no creo que sea tan difícil dejarlo», opinó él con disgusto. Sin embargo, a pesar de este pequeño contratiempo, los solteros continuaron hablando. Fue entonces cuando salió a la luz el tema del deporte.

Y es que, Alejandro se presentó como un gran amante del ejercicio. «Le doy duro al gimnasio», le dijo. Ante ello, y debido a que había entrado en confianza, la soltera se sinceró y le contó un poco de su pasado. «Hace como cuatro años pesaba 120 kilos y ahora he bajado a 70 kilos», le dijo. Una confesión con la que el comensal se mostró muy impresionado. «Es de admirar, es una persona muy perseverante», opinó. Una cita bastante agradable y tranquila. Pero, los gustos de la soltera causaron el rechazo de Alejandro.