La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 30 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 804 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo María Fernández y Carlo protagonizan una tensa discusión como consecuencia de la casa que Manuel les ha ofrecido. Es más, Cristóbal les da un toque de atención por discutir a voces. Todo ello mientras la joven continúa sufriendo molestias en el vientre, pero Pía opta por tranquilizarla, asegurándole que solamente se trata de dolores por el embarazo. Julieta y Manuel regresan de una reunión de negocios con el Duque de Carril.

A pesar de que él está contento, lo cierto es que ella no puede evitar mostrarse, cuanto menos, escéptica sobre las inversiones. Martina ha recibido una inesperada invitación de la Duquesa de Alba y Montenegro para asistir a un baile en Madrid, mientras que Ángela pide a Curro que olvide, de una vez por todas, la búsqueda del título nobiliario de su abuelo. Al fin y al cabo, cree firmemente que su amor es lo más importante, por lo que quiere casarse de inmediato. A pesar de todo, Curro insiste en la necesidad de tener ese título para asegurar un futuro para los dos, pero también para sus hijos. Adriano llega con el periódico La Voz Sureña, donde se ha publicado una crónica sobre el refugio.

¿Qué sucede en el capítulo 805 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 31 de marzo?

De esta manera, vamos a ver cómo Martina, Adriano y Jacobo leen la crónica y se dan cuenta de que es bastante positiva. Por lo tanto, ven que la joven es elogiada por el enorme esfuerzo que está haciendo a la hora de conseguir fondos para los más necesitados. Una situación que produce muchísimos celos en Jacobo.

Curro tiene una discusión con Ángela, una vez más, por el título nobiliario. Es entonces cuando el joven promete que va a agilizar el proceso todo lo posible. Tanto es así que decide enviar la carta del rey sin la firma de su padre. Pía y Samuel hablan sobre las discusiones de María y Carlo, mientras que Julieta cuenta a Martina y Ángela la intención de Ciro de invertir su dote en negocios.

Ángela advierte que, legalmente, no puede impedirlo. Todo ello mientras Ricardo explica a Pía toda la verdad sobre el As de Copas, y es que él no mató a Ana sino que fue allí en busca de respuestas. Vera está a punto de encontrarse cara a cara con su padre, mientras que María Fernández toma una drástica decisión como es la de romper con Carlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.