La Promesa, con el paso de los años, ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de espectadores en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 27 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 803 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos podido ver cómo Pía confiesa a Petra que algo se ha roto entre ella y Ricardo, mientras que Cristóbal niega a Curro haber conocido a Leocadia en el pasado. En cuanto a Ángela, presiona a su madre para que desvele la identidad de su padre, pero ella se niega a dar ese paso. Es por eso que la joven decide abandonar su investigación, puesto que solamente le causa dolor.

Ciro insiste en invertir, desestimando por completo la opinión de su mujer Julieta, que no tarda en apoyarse en Manuel al ser alguien con quien se entiende a la perfección. Cristóbal decide romper su relación con Teresa tras verse influenciado por la declaración de amor de Leocadia. El ama de llaves acepta la decisión, aunque lo hace con cierta tristeza. Todo ello mientras Martina acepta ser entrevistada por el periodista sobre su proyecto y decide llevarle al refugio. En cuanto a Santos, hace saber a María que Carlo ha ido a ver la casa que Manuel ha buscado. La discusión entre la doncella y el lacayo culmina con la joven sintiendo un fortísimo dolor abdominal.

¿Qué sucede en el capítulo 804 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 30 de marzo?

De esta manera, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo María Fernández y Carlo tienen una tensa discusión sobre la casa que Manuel les ha ofrecido. Hasta tal punto que Cristóbal les da un toque de atención por las voces que están dando. La doncella sigue con molestias en su vientre, pero Pía la tranquiliza haciéndole saber que son dolores por el embarazo.

Manuel y Julieta regresan de una reunión de negocios con el Duque de Carril, aunque lo hacen con opiniones contrarias: él está contento con lo que ha oído, mientras que ella no puede evitar desconfiar. Martina recibe una invitación de la Duquesa de Alba y Montenegro a un baile en Madrid, mientras que Ángela pide a Curro que deje a un lado la búsqueda del título nobiliario de su abuelo. Entre otras cuestiones, porque quiere celebrar la boda cuanto antes.

A pesar de todo, Curro insiste en la necesidad de recuperar el título para asegurar un futuro para ambos y sus hijos. La distancia entre Pía y Ricardo es cada vez más considerable, hasta tal punto que las cocineras sospechan que Pellicer tiene un nuevo noviazgo. Adriano llega con un ejemplar del periódico La Voz Sureña, en el que se ha publicado la crónica sobre el refugio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.