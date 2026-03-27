La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 26 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 802 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Ciro y Julieta tienen una tensa discusión sobre el dinero, y todo porque él se empeña en invertir en contra de la voluntad de la joven. Alonso informa que la solicitud para recuperar el título nobiliario de Curro ha sido rechazada únicamente por un error de forma. Y es que fue Manuel el que la envió, en lugar de Curro. Este pide a su padre firmar ambos la nueva solicitud.

Aunque el marqués accede, le pide a cambio cierta cautela. María Fernández y Carlo continúan discutiendo como consecuencia de la casa que Manuel les quiere comprar. Jacobo, por su parte, rechaza a un periodista que quería entrevistar a Martina sobre su proyecto del refugio. Algo que molesta profundamente a la joven, como no podía ser de otra manera. Curro pregunta directamente a Cristóbal si tuvo una relación con Leocadia en el pasado, mientras que Ricardo hace todo lo que está en su mano para tratar de acercarse a Pía. Ella, por su parte, lo confronta con una entrada que encontró en su ropa, puesto que era del lugar en el que trabajaba su mujer. La pregunta es concreta: ¿tuvo algo que ver con la muerte de Ana?

¿Qué sucede en el capítulo 803 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 27 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Pía confiesa a Petra que algo se ha roto entre ella y Ricardo, mientras que Cristóbal niega a Curro haber conocido a Leocadia en el pasado. Ángela la presiona para que reconozca quién es su padre, pero ella se niega a dar ese paso, reconociendo que sería profundamente peligroso.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo la joven decide abandonar la investigación, puesto que esta situación le está provocando muchísimo dolor. Ciro sigue insistiendo en invertir, desestimando por completo la opinión de Julieta, que se apoya en Manuel. De hecho, la joven se entiende cada vez más con el heredero.

Cristóbal rompe su relación con Teresa, visiblemente influenciado por la declaración de amor de la señora de Figueroa. El ama de llaves acepta su decisión, aunque lo hace con cierta tristeza. Martina ha aceptado ser entrevistada por el periodista, mientras que Santos revela a María que Carlo ha ido a ver la casa que Manuel les ha buscado. La confrontación entre ambos culmina con María sufriendo un fortísimo dolor abdominal. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.