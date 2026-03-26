La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que ya ha conseguido marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma. El pasado miércoles 25 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 801 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo María Fernández y Carlo tienen una tensa discusión sobre el futuro del bebé, así como sobre la ayuda de Manuel para una casa. Ella está cada vez más convencida de que él se está aprovechando de la bondad del heredero. Ángela continúa haciendo todo lo que está en su mano para buscar toda la verdad respecto a su padre. Es más, no puede evitar sospechar que su madre le está mintiendo.

La señora de Figueroa, por su parte, no duda en confesar a Cristóbal toda la verdad, y es que le hizo creer que era el padre de Ángela para retenerlo. De esta forma, no solamente le confiesa que le quiere, sino que siente muchos celos de Teresa. Martina se ve obligada a enfrentarse al enfado de Jacobo por cambiar su presentación, mientras que Adriano y el servicio le han mostrado su apoyo incondicional. Manuel está empezando a considerar la posibilidad de invertir con el duque de Carril, lo que genera cierto recelo en Alonso. Ciro y Julieta protagonizan un tenso enfrentamiento por la dote de ella que él pretende invertir. Cristóbal confiesa a Ricardo y Santos que la investigación sobre el asesinato de Ana no está yendo del todo bien, hasta tal punto que creen que no van a encontrar al asesino. Finalmente, el emisario real llega a palacio y Alonso, con nervios, decide recibirle.

¿Qué sucede en el capítulo 802 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 26 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Ciro y Julieta vuelven a discutir y, en esta ocasión, es por el dinero. Y todo porque él se empeña en invertir todo en contra de su voluntad. Alonso informa que la solicitud para recuperar el título nobiliario de Curro ha sido rechazada por un error de forma, puesto que fue Manuel el que la envió en lugar de Curro.

Este no duda un solo segundo en pedir a su padre que sean ambos los que firmen la nueva solicitud. Alonso accede, pero, a cambio, le pide ser cauteloso con este asunto. María Fernández y Carlo vuelven a discutir por la casa que Manuel les quiere pagar, mientras que Jacobo rechaza a un periodista que quería entrevistar a Martina sobre el proyecto del refugio. Un gesto que molesta profundamente a la joven.

En cuanto a Curro, pregunta de forma directa a Cristóbal si tuvo una relación con la señora de Figueroa en el pasado. Ricardo, aunque trata de acercarse a Pía, ella lo confronta con una entrada que encontró en su ropa, al tratarse del lugar en el que trabajaba su esposa. La pregunta es concreta: ¿tuvo algo que ver con la muerte de Ana? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.