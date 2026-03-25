La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 24 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 800 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Martina llega al Patronato y ha sido recibida con cierta hostilidad por doña Pilarcita. Justo cuando va a empezar su presentación técnica, la joven se ve sorprendida al ver aparecer a Adriano, Samuel, Petra y Simona para apoyarla. Visiblemente motivada, abandona el discurso de Jacobo y habla desde el corazón, compartiendo emotivas historias que tienen estrecha relación con el refugio.

Por si fuera poco, Martina cede la palabra a sus acompañantes, quienes conmueven a los asistentes con sus emotivos testimonios. En palacio, Curro y Manuel sienten una enorme preocupación por la visita del emisario real, mientras que Alonso intenta, sin éxito, que la señora de Figueroa se posicione a favor de Curro. Tras enterarse de que Carlo pidió una casa a Manuel, María Fernández tiene un tenso enfrentamiento con él. Es más, no tarda en decirle que ya no se siente para nada segura a su lado. La tensión entre Ciro y Julieta aumenta considerablemente, mientras que la complicidad entre ella y Manuel crece cada vez más. La familia Luján reacciona muy mal al saber que Martina cambió el discurso de un momento a otro, mientras que, planchando la ropa de Ricardo, Pía encuentra en su bolsillo una octavilla del «As de Copas». ¡Era el local donde trabajaba Ana!

¿Qué sucede en el capítulo 801 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 25 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo María Fernández y Carlo tienen una tensa discusión sobre el futuro de su bebé, así como la ayuda de Manuel para una casa. Ella está convencida de que él se está aprovechando de la bondad del heredero del marquesado, y no está dispuesta a permitirlo.

Ángela continúa buscando la verdad sobre su padre, teniendo cada vez más sospechas de que Leocadia, su madre, le está mintiendo. La señora de Figueroa confiesa a Cristóbal toda la verdad, y es que le hizo creer que era el padre de su hija para retenerlo. Y todo porque le quiere y estaba sintiendo muchos celos de Teresa.

Martina se enfrenta al enfado de Jacobo por cambiar su presentación, mientras que Adriano y los trabajadores la apoyan de forma incondicional. Manuel considera invertir con el Duque de Carril, provocando cierto recelo en Alonso. Cristóbal cuenta a Ricardo y Santos que la investigación sobre el asesinato de Ana no va bien y será muy complicado que encuentren al asesino. Finalmente, llega el emisario real a palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.