La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 23 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 799 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observaron cómo Cristóbal, visiblemente conmocionado, se niega en rotundo a creer a Leocadia respecto a la mentira de su paternidad. Es más, no tarda en acusarla de actuar por celos de Teresa. Ella le advierte: debe dejar en paz a Ángela a la mayor brevedad posible. Alonso, por su parte, convence a Ciro de que permita a Julieta trabajar para Manuel. Todo ello mientras María Fernández y Carlo se reconcilian bajo una condición.

¿En qué consiste, exactamente? En que él no vuelva a aprovecharse de la generosidad del heredero. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que todo queda atrás después de que Manuel confiesa a la doncella que ya está buscándoles una casa tras la petición de Carlo. Leocadia y Ángela también hacen las paces, mientras que la señora insiste en seguir negando que Cristóbal sea el padre de Ángela. Teresa hace saber a Cristóbal que tiene miedo a posibles represalias por parte de Leocadia, mientras que Ricardo y Santos, tras lo sucedido, han conseguido fortalecer su relación padre e hijo. La víspera de la presentación en el Patronato, Martina se siente profundamente aterrada, por lo que Adriano no duda un solo segundo en ofrecerle su apoyo incondicional. Alonso, por su parte, recibe una llamada de la Casa Real, en la que se le comunica que enviarán un emisario a palacio para evaluar la restitución del título de Curro.

¿Qué sucede en el capítulo 800 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 24 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Martina llega al Patronato y es recibida con cierta hostilidad por doña Pilarcita. Cuando está a punto de comenzar su presentación técnica, la joven ve aparecer a Adriano, Samuel, Petra y Simona, que acuden con la intención de apoyarla.

Motivada por esa sorpresa, Martina abandona el discurso de Jacobo para hablar desde el corazón, compartiendo diversas historias del refugio. Además, cede la palabra a sus acompañantes, que consiguen conmover a los asistentes con sus testimonios. En palacio, Curro y Manuel se muestran preocupados por la visita del emisario real.

Alonso hace todo lo que está en su mano para que la señora de Figueroa se posicione a favor de Curro, pero no lo consigue. Tras enterarse de que Carlo pidió una casa a Manuel, María Fernández se enfrenta a él y le hace saber que no se siente segura a su lado. La tensión entre Ciro y Julieta persiste, mientras que la complicidad entre ella y Manuel aumenta considerablemente. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.