La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 20 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 798 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo la señora de Figueroa no duda un solo segundo en increpar a Alonso, y todo por no informarle sobre la solicitud del título de Curro. Entre otras tantas cuestiones, porque teme que ese fracaso arrastre, de lleno, a Ángela. ¡Es algo que no está dispuesta a permitir, bajo ningún concepto!

Lejos de que todo quede ahí, Julieta ha tenido un tenso enfrentamiento con Leocadia, Alonso y Lorenzo, donde ha aprovechado para reafirmar su independencia. La relación de María Fernández y Carlo se tensa cada vez más cuando él confiesa que ya gastó todo el dinero de Manuel en medicinas para su hermano. En cuanto a Cristóbal, se queja ante Alonso por la contratación de Ricardo, pero el marqués de Luján no duda un solo segundo en ponerle en su sitio. Ángela confiesa al mayordomo que su madre la abofeteó, pero oculta el motivo. Además, la tensión dentro de la casa culmina en una cena familiar repleta de reproches que tienen como asunto principal el proyecto de Martina. Visiblemente furiosa, Leocadia termina haciendo una confesión a Cristóbal, y es que él no es el padre de Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 799 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 23 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Cristóbal, visiblemente conmocionado, se niega a creer a Leocadia respecto a la mentira de su paternidad. Es más, la acusa de actuar por celos de Teresa. Ella le advierte que deja a Ángela en paz. Alonso convence a Ciro para que permita a Julieta trabajar junto a Manuel.

Carlo y María Fernández se reconcilian, aunque con una condición: que él no vuelva a aprovecharse de la generosidad del heredero del marquesado de Luján. Aun así, Manuel confiesa a la doncella que ya está buscándoles una casa tras la petición de Carlo. Algo que enfurece muchísimo a la joven, como no podía ser de otra forma.

Leocadia y Ángela hacen las paces, mientras que la señora insiste en seguir negando que Cristóbal sea el padre de Ángela. En cuanto a Teresa, confiesa a Cristóbal el miedo que tiene a la señora de Figueroa, mientras que Ricardo y Santos fortalecen su relación padre e hijo. Alonso recibe una llamada de la Casa Real, en la que le comunican que un emisario irá a palacio para evaluar la restitución del título de Curro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.