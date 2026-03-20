La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 19 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 797 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Leocadia tiene un tenso enfrentamiento con Teresa como consecuencia de su beso con Cristóbal. Es más, no tiene reparos a la hora de acusarla de adúltera. El ama de llaves desvela que no está casada y que Marcelo en realidad es su hermano, pero la señora de Figueroa opta por amenazarla con despedirla si vuelve a acercarse a él. Curro confiesa a Ángela que fue Manuel quien envió la solicitud para su título a la Casa Real.

Ángela, por su parte, confiesa que Leocadia la abofeteó tras discutir sobre su relación previa con Cristóbal. El Capitán de la Mata, ignorando por completo la petición de Alonso de ser él quien informara, confiesa a Leocadia lo del título, provocando cierta indignación. Julieta no duda un solo segundo en postularse como ayudante de Manuel, por lo que llevará las cuentas de su empresa. Visiblemente desanimada tras hablar con Adriano, Martina toma la firme decisión de cambiar su presentación a una más técnica, siguiendo al pie de la letra el consejo de Jacobo. Justo cuando Ricardo se despedía no solamente de Pía, sino también del resto del servicio, antes de abandonar el palacio, Manuel lo detiene. Y todo con el objetivo de ofrecerle trabajo.

¿Qué sucede en el capítulo 798 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 20 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Leocadia no duda un solo segundo en increpar a Alonso, y todo por no informarle sobre la solicitud del título de Curro. Y todo porque teme que ese fracaso acabe arrastrando, de lleno, a Ángela. Ciro se enfrenta a Manuel por haber contratado a Julieta, pero el heredero opta por defender la decisión de la joven.

Julieta tiene un tenso enfrentamiento con Leocadia, Alonso y Lorenzo, logrando reafirmar su independencia. La relación de María Fernández y Carlo se tensa aún más cuando él confiesa que ya gastó el dinero de Manuel en medicinas para su hermano. Cristóbal se queja a Alonso por la contratación de Ricardo, pero el marqués lo pone en su sitio.

En cuanto a Ángela, confiesa al mayordomo que su madre la abofeteó, pero oculta el motivo. La tensión dentro de la casa aumenta considerablemente en una cena familiar en la que no faltan los reproches por el proyecto de Martina. Visiblemente furiosa, Leocadia termina haciendo una gran revelación a Cristóbal, y es que él no es el padre de Ángela. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.