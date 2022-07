Raquel Lozano (GH) desmiente su relación con Omar Sánchez: “Lo niego rotundamente”

Alba Carrillo lanzaba la bomba el pasado martes 19 de julio en Ya es mediodía. Según revelaba la colaboradora, Omar Sánchez, expareja y todavía marido de Anabel Pantoja, podría tener una nueva ilusión amorosa. Una posible relación que vendría de la mano de Raquel Lozano, exconcursante de GH.

Debido a estas declaraciones lanzadas en exclusiva en el programa de tira diaria, la propia protagonista ha querido defenderse y ha llamado en directo a Terelu Campos cuando hablaban de ello en Sálvame. Una conexión donde ha querido dejar las cosas muy claras.

Ha afirmado estar con el ex de Anabel Pantoja en Valencia, pero niega tener nada con él #yoveosálvamehttps://t.co/A6rf5yvWJl — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 19, 2022

“Lo niego rotundamente, no tengo nada con él. Son mis amigos, tú los conoces, hemos coincidido aquí en Valencia, sin más”, declaraba Raquel Lozano. Asimismo, a pesar de confirmar que el canario está en el mismo lugar que ella estos días, ha señalado que “simplemente son amigos y que no se están conociendo ni nada de nada”.

Marta López, por alusiones, también ha entrado en directo a través de una llamada telefónica para hablar del tema. “Previamente me han preguntado sobre si tienen alguna relación y he dicho que no, pero si es verdad que han coincidido, que están en Valencia con más gente”, dijo la colaboradora.

Sin embargo, Kiko Hernández no estaba convencido de las palabras de Raquel y Marta. De hecho, el colaborador le ha recordado que en la boda de Kike Calleja ella misma le dijo que ha cortado con su pareja y que había una ilusión. “Era para no seguir hablando”, le respondió ella, por su parte.

Pero, Kiko seguía sin creerse la versión de ambas. “Que no queráis contarlo todavía me parece bien, pero me parece una tomadura de pelo, creo que Alba Carrillo lo ha contado porque se lo ha contado alguien de vuestro entorno”, sentenció Hernández.