Ramón Arcusa se sincera sobre su futuro profesional tras la muerte de Manuel de la Calva

La muerte de Manuel de la Calva ha sido una de las noticias más tristes que han sacudido al mundo de la música en los últimos años, ya que se trataba de uno de los pioneros del pop español. En mitad de los homenajes que sigue recibiendo el componente del Dúo Dinámico, su compañero y amigo Ramón Arcusa ha querido aparecer en televisión para hablar de su futuro, puesto que el grupo no había anunciado su retirada de los escenarios, aunque la enfermedad que sufría Manuel provocó que dejase de dar conciertos.

Terelu Campos y el equipo de Aires de Fiesta han querido rendir homenaje a una de las figuras clave de la música de los años 60, 70 y 80, por eso ha contado en el plató con Vicky, hija del fallecido, que está siendo la portavoz familiar desde que se conoció la triste noticia. Aunque estaba enfermo desde hace años, su familia no esperaba su muerte tan repentina, por lo que ‘celebra’ el haber tenido tiempo de haberse podido despedir de él.

Al dolor de su familia, hay que sumarle el de su compañero y amigo desde que se conocieron con apenas 20 años en una fábrica de motores para aviones, cuando ambos trabajaban como delineantes. Ramón, su compañero de escenario de toda la vida, ha conectado con el programa de Telecinco para despedirse. «Ha sido un golpe durísimo para todos, pero hay que recordar las cosas buenas de su vida. Hemos tenido una vida plena y siempre ha superado los fracasos», ha querido destacar el cantante.

«Hicimos lo que más nos gustaba y encima nos pagaban por ello, qué más se puede pedir», así ha querido dejar claro que la vida de su amigo no pudo ser mejor. Arcusa ha añadido que Manolo «era un hombre bueno, afable, cariñoso, divertido, siempre positivo. No ha tenido, creo, ningún enemigo, era un hombre generoso»

Preguntado por si ahora, en solitario, tiene pensado continuar en el mundo de la música, Arcusa lo ha dejado muy claro: «En la vida, en absoluto». De esta manera, queda claro que Dúo Dinámico ha terminado por completo y que ya quedará el recuerdo que ha dejado en millones de personas gracias a sus canciones.

Ramón también ha contado en el programa de Telecinco cómo era su forma de trabajar, ya que cada uno componía canciones por separado, para luego ponerlas en común y cantarlas juntos. Sólo trabajaron mano a mano en la composición de dos de sus grandes éxitos, como fueron Perdóname y el mítico La la la, con el que Massiel logró el triunfo para España en Eurovisión.

Aprovechando el momento, el artista ha querido dejar claro que tanto él como su amigo Manuel merecían más reconocimiento, refiriéndose a la serie que Movistar Plus+ ha estrenado recientemente sobre aquella victoria y todo lo que ocurrió a su alrededor.

«Nos han ninguneado, no aparecemos», protestaba Arcusa, que reivindica que Dúo Dinámico fueron los compositores de la canción, que en un principio debía cantar Joan Manuel Serrat, pero que tuvo que interpretar Massiel en el último momento. Una historia en la que ellos son clave, ya que en aquel momento se trataba del Festival de la Canción de Eurovisión, siendo las canciones las que participaban y no los cantantes, aunque la gloria se la llevó la madrileña.

Para terminar, Ramón Arcusa ha explicado cómo pudieron mantenerse tantos años juntos como dúo musical y apenas tener problemas. Como ya contamos en Happy FM, su único desencuentro fue a los comienzos de su carrera, cuando ambos tuvieron breves noviazgos con una de las bailarinas de su equipo.

«Sé que es difícil, pero fue básicamente fue gracias al respeto que teníamos el uno al otro. Éramos muy distintos, quizás por eso congeniábamos», ha explicado. También ha lamentado que no pudieron despedirse de todos con un concierto que tenían previsto en el año 2022, pero ahí la enfermedad de Manuel le hizo tener que cancelar todos sus compromisos.