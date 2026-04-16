¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 15 al 17 de abril de 2026

Los espectadores de Pasapalabra continúan viendo cómo, poco a poco y con el paso del tiempo, el bote del programa sigue subiendo y ya está más cerca de los 400.000 euros, una cantidad que sigue muy lejos de los 2’7 millones de euros que ganó Rosa Rodríguez, la última en conseguir acertar el Rosco por completo. Aquella noche de febrero que seguimos al minuto en Happy FM queda cada vez más lejos, pero el programa sigue esperando a tener a sus dos nuevos concursantes estrella.

Después de que cuatro participantes de Tu cara me suena estuvieran los últimos días en el programa, una nueva tanda de invitados famosos estará en el plató desde el 15 y hasta el 18 de abril de 2025. Los equipos reciben en los próximos días a una modelo muy conocida por todos, un ex torero que forma parte del mundo del corazón y la televisión, una ex deportista que es leyenda del olimpismo español y un escritor y guionista que está de estreno en Atresmedia y que nunca ha pisado Pasapalabra.

Los invitados de los próximos días de ‘Pasapalabra’:

Noelia López

La sevillana es una de las modelos más conocidas de los últimos años gracias a que fue la ganadora del programa Supermodelo —el mismo por el que se dio a conocer Alba Carrillo— en el año 2013. En otro programa de Cuatro volvió a probar suerte, como fue Expedición imposible, un reality concurso de viajes que a muchos recordó a Pekín Exprés.

Paco Cabezas debuta en ‘Pasapalabra’

El director y guionista es uno de los españoles que más lejos ha llegado en el mundo audiovisual después de haber trabajado en títulos tan conocidos como Fear the Walking Dead, Penny Dreadful, The Umbrella Academy, Miércoles y Adiós.

Al concurso de Roberto Leal llega para promocionar el estreno de la serie La Nena, la adaptación de la tercera entrega de la saga La novia gitana, el libro escrito por el grupo de escritores que forman el pseudónimo Carmen Mola, en Atresplayer.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’

El ex torero llega al programa en un momento complicado después de que su hijo Manu haya tenido que ser operado. Pese a todo, vive un momento dulce después de que haya podido reconciliarse con su padre, el mítico Manuel Benítez ‘El Cordobés’ después de años de batallas judiciales y enfrentamientos en los medios de comunicación.

En abril del año 1993 tomó la alternativa, convirtiéndose a finales de los años 90 en uno de los toreros más importantes de nuestro país. A finales del año 2023 anunció su retirada con un simbólico corte de coleta de su padre Manuel, con el que ya había retomado la relación.

Gemma Mengual es una habitual de ‘Pasapalabra’

La ex nadadora de natación sincronizada cuenta con un palmarés envidiable al que solo unos pocos pueden aspirar en el deporte. La catalana ha acumulado durante su carrera un total de 17 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce, entre campeonatos del mundo, europeos y Juegos Olímpicos.

Tras abandonar el deporte profesional, ahora mismo está centrada en su agencia de representación y cazatalentos, entrenadora y como empresaria. Entre sus negocios se encuentra un restaurante y una línea de productos derivados del cáñamo.

¿Cobran los invitados de ‘Pasapalabra’?

Pocos famosos aceptarían hablar claro de lo que cobran por aparecer en programas, especialmente porque es muy posible que en sus contratos quede totalmente prohibido hacer públicos esos datos. Lo que sí se sabe es que los famosos que acuden al concurso no lo hacen gratis.

Acudir a un programa de este tipo exige un esfuerzo al grabar en apenas un día tres programas. Además, muchos de ellos seguro que estudian y se preparan para dar lo mejor en las pruebas, puesto que es un riesgo para su reputación acudir y hacer el ridículo en las pruebas.

Es por eso que su paso por allí se dice que podría estar pagado con entre 1.000 y 3.000 euros por jornada de grabación.