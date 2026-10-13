¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 13 al 15 de octubre de 2026

Esta semana, el plató de Roberto Leal recibe a un matrimonio de actores que se casó hace justo diez años, a un cocinero con dos estrellas Michelin y a una actriz de ficciones históricas. Ayudarán a los concursantes a sumar tiempo para la prueba final de Pasapalabra. David y Moisés continúan con su lucha por el bote de AlaZ, la nueva prueba que ya ha conseguido ganarse al público y ha recogido las grandes audiencias de El Rosco, la mítica prueba que el pasado mes de julio formaba parte del programa.

Marta Hazas

Nació en Santander el 31 de diciembre de 1977. Es licenciada en Ciencias de la Información y se formó también en danza española y arte dramático. Se consagró con El internado, donde fue Amelia Ugarte entre 2007 y 2010, y después protagonizó Bandolera y Velvet (2014 a 2016), a la que siguió Velvet Colección.

En 2018 estrenó Pequeñas coincidencias, que protagonizó y creó junto a su marido, y ha estado en películas como Muertos de amor y Te juro que yo no fui. Fue colaboradora de El Hormiguero entre 2014 y 2022 y presentó Rutas bizarras. En teatro ha interpretado a Porcia en El mercader de Venecia y a doña Inés en El caballero de Olmedo.

Ramón Freixa

Nació en Castellfollit de Riubregós (Barcelona) el 7 de septiembre de 1971. Estudió en la Escuela de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar y creció en el restaurante familiar, El Racó d’en Freixa, que consiguió una estrella Michelin en 1988. En 1998 tomó el relevo de su padre al frente del local y en 2009 se trasladó a Madrid, donde abrió su restaurante en el Hotel Único, en el barrio de Salamanca.

Obtuvo su primera estrella Michelin pocos meses después y la segunda en 2010, que ha mantenido desde entonces. Tiene además tres soles Repsol desde 2011 y es Gran Chef de Relais & Châteaux.

Javier Veiga

Nació en O Grove (Pontevedra) el 11 de febrero de 1973. Estudió Arquitectura en A Coruña, pero lo dejó a los seis meses, y se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Presentó las dos primeras temporadas de El club de la Comedia, en Canal+, y apareció en Siete vidas, 7 días al desnudo y De repente, los Gómez.

Creó Gym Tony y es el autor, junto a Marta Hazas, de Pequeñas coincidencias, serie en la que también actúa. En cine ha estado en Escuela de seducción y Muertos de amor, y sus cortometrajes ¡Sálvame! y ¿De qué se ríen las hienas? acumulan más de 50 y más de 80 premios, respectivamente.

Lucía Guerrero

Nació el 26 de junio de 1993. La actriz ha trabajado en ficciones históricas como El Cid, en Prime Video, donde fue Jimena, y Ena, en La 1, en la que da vida a Beatriz de Sajonia. También ha pasado por Doctor Mateo, El Continental, Perdóname, Señor y Bienvenidos a Edén, de Netflix. En 2026 se la puede ver en A la deriva, de Atresplayer, y en Si es martes, es asesinato, de Disney+.

Una pareja en el mismo plató

Marta Hazas y Javier Veiga se casaron el 1 de octubre de 2016 en el Palacio de la Magdalena de Santander, de modo que hace apenas unos días cumplieron diez años de matrimonio. Pasarán por Pasapalabra en esta misma semana junto a Ramón Freixa y Lucía Guerrero.