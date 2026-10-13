Todo lo que sabemos de Lucía Guerrero: su edad, sus series y su pasado con Íñigo Onieva

Lucía Guerrero es uno de esos rostros que el público reconoce al instante, aunque no siempre sepa ponerle nombre. La actriz nació el 26 de junio de 1993, así que tiene 33 años, y lleva prácticamente media vida delante de las cámaras. Empezó siendo muy joven en series de Antena 3 como Doctor Mateo, Karabudjan o Luna, el misterio de Calenda, en la que dio vida a Leire. A partir de ahí, su carrera no ha dejado de crecer: pasó por Perdóname, Señor en Telecinco y por El Continental en La 1, y dio el salto a las plataformas con Cupido, en Playz. Sin embargo, su papel más destacado llegó con El Cid, la superproducción de Amazon Prime Video en la que interpretó a Jimena, la esposa del protagonista. También ha hecho cine, con títulos como Grupo 7 o Perdona si te llamo amor, y ha compartido reparto con nombres como Antonio de la Torre o Belén Rueda.

En los últimos años, Lucía Guerrero se ha consolidado como una de las actrices más activas de su generación. Tras participar en Bienvenidos a Edén, una de las apuestas juveniles de Netflix, se incorporó a Santuario, de Atresplayer, donde da vida a Pilar. En 2025 se puso en la piel de Beatriz de Sajonia en Ena, la serie de La 1 sobre la reina Victoria Eugenia, y este 2026 ha sumado dos nuevos proyectos: A la deriva, en Atresplayer, y Si es martes, es asesinato, en Disney+. Una agenda muy completa que demuestra que su carrera vive uno de sus mejores momentos. Pero, más allá de su trabajo, su nombre también ha saltado a las revistas del corazón por su pasado sentimental. Y es que Lucía Guerrero fue novia de Íñigo Onieva, el marido de Tamara Falcó, una relación que vivieron cuando ambos eran muy jóvenes y que, años después, sigue despertando curiosidad.

Su relación con Íñigo Onieva

Lejos de acabar mal, la historia dio paso a una buena amistad. «Fue hace muchísimos años, en la adolescencia, y desde entonces nos hemos llevado muy bien, somos buenos amigos», explicó la actriz en una entrevista. Prueba de ello es que fue una de las invitadas a la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó, celebrada el 8 de julio de 2023 en la finca El Rincón, en Madrid.

Además, la actriz mantiene una buena relación con la propia Tamara y con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo. Así lo contó la intérprete a la revista ¡Hola!, en unas declaraciones en las que dejó claro que entre ellos solo queda cariño.