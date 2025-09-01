Quién es Necko Vidal: su edad, nombre real y qué relación tiene con Taylor Swift

Cada vez son más los jóvenes que deciden utilizar las redes sociales para dar a conocer su talento, ya sea por la música o por la interpretación. Un claro ejemplo lo encontramos en Necko Vidal que, a base de esfuerzo, constancia y dedicación, ha conseguido alcanzar 1,4 millones de seguidores en TikTok. Lejos de que todo quede ahí, en Instagram, ya acumula más de medio millón de seguidores. Cada vez son más los que no dudan en disfrutar de su contenido en redes sociales, donde hace hincapié en su amor por la música pero, sobre todo, emociona con las espectaculares versiones que realiza con su violín, de diversas canciones. Por si fuera poco, ha querido adentrarse de lleno en una gran aventura televisiva como es participar en MasterChef Celebrity. Descubrimos todos los detalles de Necko Vidal, a través de su edad, cuál es su nombre real y su relación con Taylor Swift.

Su carrera profesional

Nacido el 30 de enero de 1998, Necko Vidal – cuyo nombre real es Marcos Vidal Llorente – es un joven violinista, creador de contenido e influencer musical. Poco a poco y con el paso de los años, ha ido adquiriendo cada vez más notoriedad en redes sociales. Sobre todo en la plataforma TikTok, donde está a punto de alcanzar el millón y medio de seguidores. Cabe destacar que se define como músico, compositor, cantante y «hater de Vivaldi».

Su talento por la música comenzó a hacerse visible desde temprana edad. Motivo por el cual decidió estudiar en un conservatorio. Bien es cierto que, aunque en un principio se mostraba reticente a publicar contenido musical, finalmente se animó a hacerlo. Al darse cuenta de que la respuesta fue positiva, Necko Vidal quiso dedicarse profesionalmente a crear contenido de este estilo.

Gracias a esto, y a su talento a la hora de tocar el violín, el joven ha tenido la oportunidad de cumplir muchos sueños. Uno de ellos tiene estrecha vinculación con Chanel Terrero, puesto que, durante la actuación de la ganadora de Benidorm Fest 2022 en los Premios Ídolo, él pudo acompañarla en el escenario tocando su inseparable violín. Una experiencia verdaderamente impresionante que marcó un antes y un después en él, tanto a nivel personal como profesional.

Lejos de que todo quede ahí, su exposición en redes sociales le ha brindado la oportunidad de lanzar sus propias canciones. Algunas de ellas son Dos Horas y Mejor e, incluso, Mil Maneras. Además, Necko Vidal es autor de The Eras Book. Un recorrido por la música de Taylor Swift. En este proyecto, el joven revisa con todo lujo de detalles la trayectoria profesional de la artista estadounidense.

Ahora, ha querido dejar aparcadas sus redes sociales para adentrarse en una gran aventura televisiva, como es su participación en la décima edición de MasterChef Celebrity. Una oportunidad única para superarse en muchos aspectos, pero también para darse a conocer a un público mucho más amplio. ¡Estamos convencidos de que no dejará indiferente a nadie, ni mucho menos!