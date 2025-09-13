Quién es Iago García: su edad, su pareja y a qué se dedica

No es ningún secreto que Bailando con las estrellas se ha convertido, inevitablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito ha cosechado, en los últimos años, en Mediaset. Tanto es así que han decidido volver a apostar por este formato presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, cuyo objetivo es reunir a varios rostros conocidos para enfrentarse a varios retos que tienen estrecha relación con la danza. Entre los confirmados, tal y como adelantó en exclusiva nuestro compañero Sergio Espí, se encuentra el actor Iago García. Así pues, estamos ante el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional, pero sin dejar de lado su ámbito personal a través de su edad, su pareja y su biografía.

La trayectoria profesional de Iago García

Nacido el 18 de mayo de 1979 en Ferrol (La Coruña), Iago García se ha convertido en uno de los actores más queridos de nuestro país. Aun así, sus inicios no fueron fáciles, puesto que, con tan sólo 18 años, tuvo que dejar Ferrol para poner rumbo a Londres y tratar de encontrar algo de luz en cuanto a su futuro se refiere.

Fue allí donde optó por dedicarse al mundo de la interpretación. Poco después, puso rumbo a Madrid, donde ingresó en la Real Escuela de Arte Dramático. Tras haber formado parte de diversas campañas publicitarias, Iago García tuvo la oportunidad de hacer diversas intervenciones en varias series de éxito como es Aída, Siete Vidas o, incluso, Memoria de España, donde interpretó a Enrique II.

El gran punto de inflexión de su carrera llegó de la mano de TVE, cuando se metió en la piel de Ernesto Expósito en Amar en tiempos revueltos. Con posterioridad, dio vida a don Olmo Mesía en El Secreto de Puente Viejo. Aunque se marchó de esta última ficción después de más de 400 capítulos, regresó en septiembre de 2013 interpretando al mismo personaje pero con una trama completamente diferente.

Cabe destacar que Iago García no solamente se ha hecho conocido en España e Italia por su trabajo en El Secreto de Puente Viejo, sino también en Acacias 38. Y todo porque las dos ficciones se emitieron en ambos países. Gracias a esto, en 2016 pudo participar en la undécima edición del programa «Ballando con le stelle», donde acabó ganando.

Por lo tanto, se trata de un formato que ya conoce a la perfección, convirtiéndole en uno de los favoritos para llevarse la victoria en Bailando con las estrellas 2025. Pero no es el único concurso en el que ha participado a lo largo de su carrera, puesto que Iago García entró en la casa de Grande Fratello en 2024.

Su vida personal

Tras su participación en «Ballando con le stelle», Iago García mantuvo una relación sentimental con la actriz y bailarina Eleonora Puglia, con quien estuvo viviendo en Italia durante 7 años. En 2022 rompió su relación con ella y regresó a España. Aun así, en 2024 y durante su paso por Grande Fratello, coincidió con Amanda Lecciso, con quien mantuvo un romance que acabó rompiéndose por la distancia. En la actualidad, se desconoce si el corazón del actor está ocupado.