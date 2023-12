Quién es Alejandro Sancho Jiménez, hijo de Pepe Sancho y María Jiménez, que es invitado de ‘De viernes’

De viernes continúa llenado su plató de hijos de grandes estrellas de nuestro país después de los buenos datos conseguidos por Ángel Cristo Jr, Isa Pantoja o Francisco Rivera -hijo de Carmina Ordóñez y el torero Paquirri-. Su nuevo invitado es Alejandro Sancho Jiménez, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho, que hablará después de la muerte de su madre.

Aunque no es un habitual de los platós y de las revistas, el hijo de la cantante ha estado desde hace años junto a ella y se convirtió en su mano derecha y gran apoyo, especialmente cuando sufrió los peores momentos de su matrimonio. María vivió durante décadas bajo las amenazas y las palizas del actor, pero gracias a su hijo decidió abandonarle y denunciar el calvario que pasó junto a él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Jiménez Oficial (@mariajimenezoficial)

Durante años sus adicciones provocaron que tuviesen una relación tóxica que les hacía entrar en una espiral de malo hábitos. «Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: vamos a casarnos otra vez. Y yo, como una tonta, después de dos carantoñas, le creía», dijo la artista en una entrevista en Lazos de Sangre.

Alejandro también ha hablado claro sobre el odio que tenía hacia su padre, tanto que ha llegado a decir que «soñaba con matarle a golpes». Cuando creció lo suficiente como para darse cuenta de lo que realmente pasaba en su casa, no dudó en posicionarse: «Mi madre era una mujer maltratada. Me puse del lado de mi madre porque era la que lo necesitaba».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Jiménez Oficial (@mariajimenezoficial)

Él fue el que provocó que María diese el paso definitivo de divorciarse de su marido tras descubrir los trapos sucios de su padre con varias infidelidades a sus espaldas. Fue en ese momento cuando se mantuvo a su lado para que la cantante volviese a triunfar después de décadas alejada de los escenarios y con una imagen pública muy deteriorada por sus conflictos y apariciones en prensa.

La lista de la compra, canción en la que colaboró con La cabra mecánica, se convirtió en el éxito del año 2001 y el que hizo que volviese a la actualidad. Desde entonces volvió a grabar y triunfó al cantar un disco completo con versiones de temas de Joaquín Sabina que la encumbró de nuevo.

Alejandro Sancho Jiménez siempre estuvo con ella y ha sido su mayor apoyo en los últimos años de vida, donde su delicada salud le ha jugado malas pasadas en varias ocasiones, como en el año 2020 cuando estuvo un mes en coma tras sufrir una obstrucción intestinal. Todo se complicó tras una intervención, pero pudo superarla y continuar con su vida, llegando incluso a volver a grabar música.

Una vez ha fallecida, su hijo está luchando por mantener su legado musical y de lucha contra la violencia de género.