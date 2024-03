Madonna se encuentra en plena gira con su Celebration Tour por Estados Unidos. En uno de sus recientes conciertos del pasado fin de semana la cantante tuvo un incómodo incidente con un fan que acudió para ver el espectáculo que se ha viralizado en redes sociales por la metedura de pata de la cantante.

En mitad de un concierto, la cantante intentó animar aún más el ambiente pidiéndole al público que se pusiera en pie. Fue entonces cuando la artista vio que uno de los asistentes no se había levantado de su asiento y le preguntó: «¿Qué haces ahí sentado?». Y es que resulta que al fan al que le estaba preguntando estaba en silla de ruedas. Cuando la artista se dio cuenta dijo: «Oh, vale. Políticamente incorrecto. Lo siento». Añadió que su intención era únicamente la de incluir a todo el mundo en el espectáculo. «Me alegro de que estés aquí», concluyó.

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:

“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn

