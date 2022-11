¿Por qué David Guetta habla español perfectamente?

David Guetta ha vuelto a nuestro país después de haber tenido un verano muy ajetreado en la isla de Ibiza en los últimos meses. Aunque pueda parecer que la vida del dj es conocida por todos, descubrimos por qué habla español perfectamente.

Pocos son los aficionados a la música que no habrán escuchado en algún momento una canción del francés, que es habitual de las primeras posiciones de las listas de éxitos. Aunque no muchos habrán escuchado su voz, ya que él solo es productor de sus canciones y no cantante, recurriendo a vocalistas de dar voz a sus trabajos.

Pese a todo, la fama mundial del francés le ha convertido en uno de los artistas más importantes de los últimos años, llevándole de gira con sus sesiones como dj por los rincones más alejados del planeta.

Como es de esperar, para poder moverse con soltura en sus tours habla perfectamente inglés, a lo que suma el francés, su idioma materno. Lo que no muchos pueden imaginar es que habla español casi a la perfección, algo que ha sorpredido a los espectadores en sus anteriores visitas a El Hormiguero.

Aunque se podría decir que tiene una gran relación con España, pasando grandes temporadas en Ibiza por su trabajo y sus residencias en las discotecas más importantes en la isla blanca, lo cierto es que hay que ir más lejos para encontrar a su maestra de castellano.

En el año 2014 se separó de Cathy Guetta, su primera esposa y la culpable de convertirle en uno de los dj’s más famosos del planeta. Fruto de aquella relación nacieron sus dos hijos: Tim y Alizée. Pese a romperse el amor, su relación profesional no se cortó.

¿Por qué David Guetta habla español?

Que su expareja continuara siendo copropietaria de la marca David Guetta y de todo el negocio que se genera alrededor no impidió que encontrase de nuevo el amor con otra mujer. La que le robó el corazón fue la modelo cubana Jessica Ledon, con la que se comprometió en 2017 tras un año de relación.

Muestra de que el artista está completamente integrado con su pareja es que ha viajado a Cuba a conocer a la familia de la modelo, pero no es el único gesto. Gracias a ella aprendió a hablar español, un talento que le ha servido para moverse por nuestro país y por toda América como pez en el agua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Ledon (@jessledon)

En febrero de 2020 Jessica quiso mostrar los avances de Guetta como alumno y publicó un vídeo en Instagram en el que el dj decía algunas palabras en nuestro idioma. «Te voy a dar un galletón», decía a regañadientes a los seguidores.