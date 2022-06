‘Puro Latino Fest Torremolinos’ | Enka Tripiana: “Daddy Yankee ha sido un sorpresón tanto para la organización como para el público”

Puro Latino Fest Torremolinos es uno de los festivales de música más esperados de los últimos meses. Y siendo honestos, no es para menos. Los días 15 y 16 de julio, en el Recinto Ferial de Torremolinos (Málaga), tendremos una oportunidad única para disfrutar de las actuaciones de muchos de los artistas del momento.

Uno de los mayores atractivos de este Puro Latino Fest Torremolinos es que es una de las dos citas que Daddy Yankee ha escogido en nuestro país para despedirse de la industria musical. Pero este festival va mucho más allá de este concierto. Y es que son grandes nombres los que no han querido dejar pasar esta cita.

Sech, Trueno, Lunay, Ñengo Flow, Lenny Rodríguez, Omar Montes, Lérica, Ms Nina, Natti Natasha, Bad Gyal, Brytiago, Gente de Zona, Nio García, entre otros artistas, forman parte de este cartel de Puro Latino Fest Torremolinos. Como era de esperar, las entradas están volando. ¡Y no es para menos! Recientemente, hemos podido hablar con Enka Tripiana, que forma parte del equipo que organiza este festival. ¡Y esto es todo lo que nos ha contado!

Pregunta (P): Puro Latino Fest Torremolinos es uno de los festivales más esperados de este verano: ¿Cómo afrontáis este nuevo reto?

Respuesta (R): Ten en cuenta que, una vez anunciamos Alma Latina, que se llamaba así en un principio el festival, no eran las mismas fechas pero, con el tema de la pandemia, tuvimos que aplazarlo. Justo cuando, afortunadamente, pasó todo pudimos hacer este festival en la marca Puro Latino Fest. En toda España es una marca especializada en festivales de género latino y, ahora, se llama Puro Latino Fest Torremolinos. Se hace el viernes 15 y el sábado 16 de julio, por primera vez, en la ciudad malagueña.

P: ¿Por qué se escogió Torremolinos?

R: Se escogió porque es precisamente una de las ciudades más turísticas que hay en Málaga. Otras ciudades ya tienen otros festivales de otras categorías y otros estilos de música, y creemos que Torremolinos es la ciudad idónea para hacer este tipo de festival para todos los amantes de la música latina.

P: Uno de los puntos fuertes de este festival será el concierto de despedida de Daddy Yankee, ¿habrá alguna sorpresa preparada?

R: Aún queda alguna que otra sorpresa, no se puede avanzar nada pero sí que es verdad que Daddy Yankee ha sido un sorpresón tanto para la organización como para el público, porque tampoco se lo esperaba. Y menos que se despidiese de su trayectoria musical en España, concretamente solo en dos conciertos, que uno es en Madrid y con nosotros, en Puro Latino Fest Torremolinos. Él lo ha elegido así y nosotros encantadísimos que elija Torremolinos y el festival para despedirse de sus fans.

P: Este Puro Latino Fest Torremolinos cuenta con grandes nombres en el cartel como Natti Natasha, Lunay, Trueno… ¿Cómo fue el proceso de elección de artistas?

R: Tú sabes que siempre vamos dando avances de cada festival, se van confirmando dependiendo mucho de las giras internacionales que tienen los artistas y de que quieran actuar en ciertas ciudades. Ya sabes que los artistas internacionales más grandes suelen elegir las ciudades más punteras como Barcelona o Madrid, pero sí que es cierto que Málaga ya está posicionada por toda la clase de festivales que tiene. Es un pulo caliente para que vengan a actuar artistas como Sech, Trueno o Natti Natasha, que son de primera línea de este género.

P: ¿Qué artista fue el que más trabajo costó a la hora de que se uniera al festival?

R: En general, ten en cuenta que muchos de ellos ya los teníamos comprometidos para Alma Latina, y sí que es cierto que algunos se han tenido que caer del cartel porque no han girado este año o porque no han querido hacer conciertos en directo porque no tengan nuevos trabajos. El resto se ha podido adaptar muy bien a las fechas y, en realidad, con ninguno hemos tenido problemas de que nos digan que no. También es verdad que la relación es de muchos años y, aparte de Puro Latino, llevamos otros festivales y es más fácil una vez ya tienes una relación creada con las agencias y los managers.

P: ¿Todavía quedan artistas por confirmar?

R: Nos quedan algunos pero muy poquitos, pero alguna que otra sorpresa habrá. Yo creo que está bien formado el cartel. El viernes 15 de julio tenemos a Sech, Trueno, Lunay, Ñengo Flow, Lenny Rodríguez, Omar Montes, Lérica, Ms Nina, Jose de las Heras y DJs de Puro Latino. El sábado 16 de julio, tenemos a la estrella Daddy Yankee que presentará su último álbum, Eladio Carrión, Natti Natasha, Bad Gyal, Brytiago, Gente de Zona, Nío García y, por supuesto, los DJs de Puro Latino. Estará presentado por Carlos Torres. Yo creo que está bastante bien formado para que ‘Puro Latino’ sea uno de los festivales del sur en este género.

P: Carlos Torres, actor de La Reina del Flow, estará Puro Latino Fest Torremolinos: ¿Cuál será su papel en el festival?

R: Esto es algo que te estoy adelantando ahora, porque realmente no se ha dicho todavía en público. Ha sido por iniciativa de ambos, tanto de organización como de él, ha habido una buena sintonía y se ha facilitado que él presente el festival y sea el padrino musical, digamos, de la primera edición de Puro Latino en Torremolinos. Yo creo que tenía que ser él este año y, por supuesto, espero que sea muchos años más.

P: ¿Cómo definirías este Puro Latino Fest Torremolinos en pocas palabras?

R: Es el festival del sur de la música latina ahora mismo en España porque no hay otro. Está Sevilla ahora mismo, Madrid y el Puerto, pero el cartelón que tiene Puro Latino Fest Torremolinos es envidiable. Además, la ciudad de Torremolinos, Málaga, es un escenario perfecto para realizarlo.

P: ¿Qué crees que es lo que más va a sorprender a los que asistan?

R: Yo creo que el buen ambiente, divertirse, pasarlo bien y, sobre todo, ver a tus artistas preferidos. Lo de Daddy Yankee es verdad que es una de las pocas veces que, directamente, lo vas a poder ver. En España, si no vas a Madrid tienes que venir a Torremolinos. Es una oportunidad única. Y luego, hay muchos seguidores de todos los artistas que acabo de mencionar, cada uno tendrá sus preferidos. Pero, sobre todo, yo creo que va a reinar mucho el buen ambiente y el que se lo pasen bien.

P: ¿Qué les dirías a aquellos que todavía se están pensando en si acudir al festival?

R: ¡Que no se lo piensen mucho! La verdad es que las entradas cada día se van agotando más y que hay que ir. Es uno de los planes perfectos de verano para pasarlo bien después de todo lo que hemos pasado. Yo creo que es muy importante la música y que haya buen ambiente y buen rollo.