‘La Promesa’, capítulo 52: Leonor, desesperada, intenta quitarse la vida

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 51 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel ha comenzado a acercarse, poco a poco y con paso firme, a Jimena.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 52 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo, tras su encuentro con Jana, doña Eugenia asegura que ha hablado personalmente con Dolores. Una afirmación que asusta muchísimo a la Marquesa, quien no tarda en hacer un interrogatorio tanto a María Fernández como a Teresa.

Siendo conscientes de cómo puede desembocar la situación, Cruz decide que doña Eugenia debe regresar al sanatorio, a pesar de que Curro se opone rotundamente. Manuel, por su parte, ha pedido perdón a Jana tras la conversación en la que le confesaba todo lo que sentía por ella. La joven se siente engañada.

En la cocina de palacio tienen todo preparado para organizar la cena de la pedida de mano. Son conscientes de lo que se juegan, ya que asistirán los Duques del Infantado. Rómulo y Pía, por su parte, continúan juntos en el plan de alejar a Teresa, a la mayor brevedad posible, del Barón. El tiempo juega en su contra, pero no están dispuestos a rendirse.

El padre Camilo descubre que sucede algo con Teresa, por lo que trata de sonsacarle información no solamente a ella, sino también a Petra. Todo ello mientras Leonor se siente destrozada y Curro, aunque lo intenta, no logra que entre en razón. La joven toma una de las decisiones más drásticas de su vida. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.