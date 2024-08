‘La Promesa’, capítulo 408: Rómulo, dispuesto a confesar al Marqués la relación de Jana y Manuel

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 407 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Catalina ha dejado completamente sin palabras a Pelayo con una propuesta. Ésta tiene el objetivo reencontrarse como pareja.

Simona continúa haciendo grandes esfuerzos para tratar de ayudar a su hija, pero la negativa de los jefes del servicio ha provocado que Virtudes esté en una situación compleja. Aunque Martina se haya librado de ir al convento, eso no impide que Lorenzo siga hurgando en la herida. Es por eso que no tarda en forzar al Conde de Ayala a hacer una revelación sorprendente respecto al veneno.

Margarita, inevitablemente, sigue teniendo muchísimas dudas. Por lo tanto, no le queda otra opción que expresar lo que siente, realmente, respecto al Conde de Ayala. Salvador y María Fernández siguen sin encontrar la motivación para seguir con los preparativos de la boda. Todo ello mientras Manuel se muestra decidido a involucrarse en el asunto de Pía. Tanto es así que va a visitarla junto a Jana.

¡Cruz da por muerto su matrimonio con Alonso! 😲 Te dejamos un avance de los próximos capítulos de #LaPromesa ➡️https://t.co/4CpCaivYLz pic.twitter.com/2cltvJCYEz — La Promesa (@lapromesa_tve) August 18, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 408 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Rómulo ha desvelado a Manuel toda la verdad respecto a Pía. Por si fuera poco, le ha desvelado que sabe que tiene una relación con Jana. ¡El hijo de los Marqueses se ha quedado sin palabras!

Es por eso que Manuel no tarda en pedirle que no diga nada al Marqués, ya que la cosa podría complicarse muchísimo. María Antonia ha empezado a organizar todos los detalles de su marcha, mientras que Alonso no tarda en acusar a Lorenzo de haber querido complicar la convivencia en el palacio de los Marqueses de Luján.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Pelayo y Catalina, así como Curro y Martina, tienen un acercamiento pero, eso sí, sin traspasar en ningún momento la línea de la amistad, ni mucho menos. Martina no solamente agradece a todos que hayan intercedido a su favor, mientras que reitera su aprobación al matrimonio de su madre con el Conde de Ayala. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.