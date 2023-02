‘La Promesa’, capítulo 31: Pía desvela a Candela el motivo por el que decidió seguir con el embarazo

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que no está dejando indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 30 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo la Marquesa ha querido hacer público el compromiso de Manuel y Jimena.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 31 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Manuel ha tenido un fortísimo enfrentamiento con su madre tras haber anunciado su compromiso con Jimena. Al estar acorralado, el joven acepta darle una oportunidad. Sin tan siquiera imaginar que Jimena, en realidad, está siguiendo las instrucciones de Cruz.

Como era de esperar, Jana se siente verdaderamente destrozada ante este anuncio. Por lo tanto, no tarda en alejarse de Manuel. Lope, por su parte, cuenta con el apoyo de todo el servicio de palacio para ayudar en cocina, en secreto. A pesar de la propuesta, el hombre no quiere ponerles en esa tesitura, así que no tarda en presentar oficialmente su dimisión.

Nuestro buen amigo Lope se ha ido del palacio para siempre 😭#LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/jGTgojDr8P — La 1 (@La1_tve) February 14, 2023

Catalina hace saber a Alonso que se muestra disconforme tras haberse anunciado el compromiso de Manuel y Jimena. Tadeo le recuerda algunas de las virtudes que, según él, tienen los matrimonios de conveniencia. Simona, en cambio, sigue insistiendo en que, para una unión matrimonial, es fundamental el amor.

Pía ha querido reunirse con Candela para hacerle saber el motivo por el que decidió continuar con su embarazo. Entre otras cuestiones, por esos patucos que le entregó. Rómulo, por su parte, se ha dado cuenta de la cercanía que hay entre Mauro y Leonor. Por lo tanto, y al ser conscientes de que todo puede salir a la luz en cualquier momento, la joven decide hacer una propuesta al lacayo. ¿En qué consiste? En fugarse.