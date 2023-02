‘La Promesa’, capítulo 29: El Barón comienza a fijarse en Jana

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, está ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega. El pasado viernes disfrutamos del capítulo 28 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Jana consiguió salvar la vida de Curro.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 29 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de un nuevo giro. Y es que el Barón ha terminado poniendo sus ojos en Jana. Y todo porque ha descubierto que fue la que no dudó un solo segundo en salvar la vida de su nieto.

La joven, inevitablemente, empieza a darse cuenta de cuáles podrían ser las intenciones del Barón. Por lo tanto, no tarda en sincerarse con Pía, quien conoce a la perfección esa sensación de la que le está hablando. Podría estar a punto, incluso, de dar a conocer toda la verdad respecto al Barón.

🔥🥶🔥 Jana descubre que sí, Curro es su hermano. No te pierdas el próximo capítulo de #LaPromesa, en el que Jana tendrá la oportunidad perfecta para hablar con él. ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/691L3rEXio — La 1 (@La1_tve) February 10, 2023

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Alonso ha comenzado a dudar que la fiesta de Cruz vaya a dar algún tipo de beneficios. A pesar de este pensamiento, Catalina no puede evitar sentirse positiva. Jimena y Manuel cada vez están más cerca, tanto es así que su complicidad es algo de lo que se habla en palacio.

Jana no ha tardado en confesar a María lo que ocurrió con Curro, que no solamente le salvó la vida sino que pudo confirmar que se trata de su hermano. Por su parte, el joven sigue renegando de Jana, sobre todo en el momento en el que Manuel hace saber a toda la familia que ella fue quien le salvó la vida. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.