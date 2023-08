‘La Promesa’, capítulo 158: Feliciano se instala en palacio por unos días

La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. ¡Y no es para menos! Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 157 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Feliciano se ha presentado en palacio en busca de Petra.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 158 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Feliciano, finalmente, se ha instalado en palacio por unos días. Al menos hasta que logre un trabajo. Como no podía ser de otra forma, esta visita y la de Abel están siendo, cuanto menos, incómodas para el resto del servicio.

Por si fuera poco, observamos cómo la relación entre Jana y Abel sigue sin mejorar. Entre otras cuestiones, porque él no duda en aprovechar cualquier momento para humillar a la doncella, menospreciándola al llamarla “curandera”. Jimena no tarda en hacer varias preguntas a Jana respecto a su nuevo médico, pero ella decide guardar silencio y ser lo más prudente posible.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Martina se queda completamente sin palabras, y todo por un espectacular regalo que recibe del hijo del Duque de Carvajal y Cifuentes. Esto provoca, inevitablemente, un nuevo enfrentamiento entre los marqueses con Margarita y Fernando.

Las cocineras están dichosas con el regreso de don Carlos pero, a pesar de todo, empiezan a sospechar que éste no les está contando la verdad. Por ese mismo motivo, deciden unir fuerzas para tratar de averiguar lo sucedido. A través de Rómulo, Pía ha recibido noticias de Gregorio, que no hacen otra cosa que reavivar el tremendo infierno que vivió a su lado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

¿Te has perdido algún capítulo de #LaPromesa? Te dejamos un resumen de toda la semana para ponerte al día 👇https://t.co/N5M3YohBTL pic.twitter.com/o19wzf4n6Z — La Promesa (@lapromesa_tve) August 5, 2023