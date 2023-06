‘La Promesa’, capítulo 132: Lorenzo amenaza a Curro para descubrir la verdad

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 131 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel se ha quedado completamente en shock al recibir una inesperada noticia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 132 de La Promesa. Así pues, observamos cómo llega un nuevo personaje: Carlos, el profesor de Simona y Candela. Todo ello mientras Elisa y Lorenzo siguen realmente preocupados por la persona que les descubrió. Por lo tanto, tratan de hacer hasta lo imposible por descubrir quién ha sido.

El capitán cree que pudo ser su hijo Curro el que les vio besándose. El joven no oculta que es conocedor de esa relación, pero él no fue la persona que les vio. Como no podía ser de otra manera, Lorenzo se muestra realmente violento, tratando de presionar al chico para que le confiese quién es la persona en cuestión.

Simona no ha dudado un solo segundo en decir a Carlos que no debió haber aceptado la propuesta de trabajo. Al fin y al cabo, nadie debe saber que se conocían, por lo que tienen que fingir frente a Candela. El matrimonio de Salvador y María Fernández continúa adelante pero, a pesar de todo, la joven cree que el resto ha recibido la noticia con cierta frialdad.

Además, vemos cómo Teresa trata de salir al paso diciendo que la noticia les ha pillado por sorpresa. Al fin y al cabo ha pasado de tener dudas sobre la relación a querer casarse. Por si fuera poco, vemos cómo Beatriz sigue coqueteando con Curro, y es algo que molesta muchísimo a Martina. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.