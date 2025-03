Uno de los acontecimientos más destacados de la pasada semana fue, sin lugar a duda, el viaje al espacio de Jesús Calleja. El comunicador de Mediaset España se desplazó hasta Texas (Estados Unidos), el pasado 25 de febrero, con el objetivo de llevar a cabo la aventura más grande de sus vida. Un reto que ha compartido en sus redes sociales a través de un adelanto de lo que se podrá ver «muy pronto en Cuatro y Prime Video». Y es que, tal y como se ha informado, la nave New Shepard (de la empresa Blue Origin), en la que viajaba, llevó a cabo toda la aventura en un total de 12 minutos.

El presentador, gracias a este viaje, se ha convertido en el tercer hombre español en viajar al espacio. Un hito del que no puede estar más feliz y orgulloso. Por ello, ahora, tras su regreso a España, ha querido compartir dos vídeos en sus redes sociales donde ha hablado de su experiencia. «Ya estoy en casa y mirad qué cara de felicidad tengo. ¿Quién puede decir que viene del espacio? Es increíble, una experiencia corta, pero muy muy intensa. La más intensa de mi vida», ha comenzado diciendo muy emocionado.

Jesús Calleja ha avanzado que, aunque solamente se pudo ver el momento del lanzamiento de la nave, muy pronto, se podrá ver el viaje al completo en Cuatro y en Prime Video. Pero, mientras tanto, ha querido relatar algunos aspectos técnicos de la aventura. «El espacio se dice que está detrás de la línea de Kármán, a unos cien mil metros de altura. Nosotros alcanzamos unos 106.000. Fuimos en la nave New Shepard, que es la más eficaz y económica para ir al espacio. Vamos, la única porque si tú quieres orbitar la cosa cambia mucho. No se puede ir tan fácil al espacio», señala.

«Me quedo con los momentos de ingravidez, donde lo que vi asomando por aquella ventanilla me ha dejado tan impactado que estoy continuamente recordando esa imagen grabada. No estaba preparado para ver lo que vi», ha añadido. Asimismo, ha confesado que una de las cosas que más le ha impactado ha sido el color tan intenso que impera en el espacio.

«Sales del azul que conocemos de nuestra atmósfera y entras en un negro tan profundo que casi mareaba. Luego, el Sol tiene una intensidad tan bestia con una luz tan intensa… Me llama la atención lo grande que es todo y, sin embargo, la atmósfera es pequeñísima, finísima. Te quedas pensando», ha compartido con sus seguidores. Además, y con el objetivo de terminar con la polémica que circula respecto a las supuestas emisiones de sustancias contaminantes, se ha sincerado. «El combustible es hidrógeno, cero emisiones. Lo que sale por escape del motor es vapor de agua», indica.

Como todo en la vida, Jesús Calleja también ha tenido que hacer frente a las críticas de aquellas personas que han puesto en duda la veracidad de su viaje al espacio. «¡Qué alterados! Emitiendo en directo para todo el mundo, es normal que haya interferencias o se congele una imagen. Sois señores conspiranoicos, que aprendéis a ver una imagen y juzgarla en dos segundos», indica.

Por ello, y para reforzar la fiabilidad de su relato, ha incorporado a su publicación un vídeo inédito de los acompañantes de su entorno que vieron desde Texas todo el proceso. «Hay que poner un poco de humor a la vida», ha sentenciado. Lejos de dejarlo ahí, ha aclarado el motivo por el que hubo que esperar para poder ver lo que estaba ocurriendo en la nave espacial.

Jesús Calleja rompe su silencio

«La retransmisión en directo no se puede emitir. Primero, porque hay dificultades técnicas al ser un vuelo espacial y, segundo sobre todo, porque hay contratos de confidencialidad. Somos seis personas las que íbamos dentro, pero hay una que ni siquiera sale en la foto ni estuvo en la presentación porque no quiere salir. Como él paga su viaje al espacio, hay que respetarlo», explicó.

«No sería muy agradable que a alguien le diera por vomitar con la ingravidez, porque cosas de estas han pasado, entonces hay que editar esas imágenes. No las edito yo, las edita la empresa Blue Origin y luego nos mandarán muchas porque había muchas cámaras dentro de la cápsula, más luego llevábamos cámaras nosotros. Así que claro que Calleja va a enseñar mucho, más de la que os gustaría a vosotros los conspiracionistas, pero que al resto del mundo estoy seguro de que os fascinará», sentencia.