Post Malone ha regresado y lo ha hecho con un anuncio que ha causado autentico furor en redes sociales. El intérprete de ‘Sunflower’ ha vuelto y lo ha hecho de la mano del artista del momento, el mismísimo The Weeknd. Un unión que cogerá forma el próximo 5 de noviembre con el ansiado estreno de su nueva colaboración musical, ‘One Right Now’.

Sin ser lanzada si quiera, lo que está claro es que ‘One Right Now’ promete convertirse en uno de los grandes hits con los que cerrará su ciclo este 2021. La presentación de una colaboración musical que ha sido anunciado por ambas estrellas en sus respectivas redes sociales, publicando con ello un pequeño adelanto de la canción.

En los escasos segundos que se pueden escuchar unos sonidos synth-pop que caracterizan, sobre todo, el estilo de The Weeknd. Pero, lo que no cabe duda es que seguramente el rapero también incluirá unos ritmos de hip-hop o R&B para así dejar su propia huella. Eso sí, tal y como ha anunciado el manager de Post Malone, ‘One Right Now’ no llegará sola, sino que lo hará junto a un videoclip de infarto.

«No podía esperar para contarlo al mundo. Este viernes!!! Estoy emocionado de que por fin escuchéis de lo que he estado hablando», ha revelado Dre London. Todo ello señalando que el videoclip será una «película loca». Por lo tanto, esta sería la primera vez que ambos referentes de la industria musical unen sus voces en una misma canción.

El estreno de un sencillo que verá la luz tras el lanzamiento de ‘Motley Crew’, canción que publicó Post Malone el pasado mes de julio y con la que ha superado los 27 millones de reproducciones con su videoclip. Por su parte, The Weeknd no se queda atrás. El artista canadiense continúa trabajando en su nuevo disco de estudio y hace tan solo unos días estrenó ‘Moth To a Flame’ junto a Swedish House Mafia. ¡Se avecina una colaboración musical de infarto!