Santi Millán se ha vuelto a embarcar en una nueva gran aventura al lado de Jesús Calleja. Siete años después de participar junto al leonés en ‘Desafío extremo’, ambos se han vuelto a juntar para explorar los lugares más recónditos de Uganda.

“Hay mucha gente que a la hora de viajar planifica, tiene una agenda super apretada… A mí me gusta viajar ‘let it flow’”, admitió el invitado tras su llegada a África junto a Calleja.

Como ocurre con cada invitado que acude al programa de Calleja, durante el viaje Santi Millán dejó al descubierto facetas desconocidas de su vida y su personalidad. Y es que el leonés siempre consigue que sus invitados se sinceren como nunca antes lo habían hecho públicamente.

El actor habló de su vida familiar, y de su matrimonio: “Llevamos 20 años, hemos pasado crisis graves, pero esa creo en esa frase tan bonita de que la crisis es una oportunidad. Empatizando, poniéndote en el lugar del otro; tienes que hacer el ejercicio de pensar que a lo mejor el que estás equivocado eres tú”.

El Covid-19 también fue uno de los temas de conversación. La pandemia ha azotado las vidas de todo el mundo, y Santi Millán quiso recordar a su padre, fallecido durante los primeros días de la pandemia.

“El bicho existe, de hecho lo he vivido en primera persona. Mi padre murió de Covid-19″, explicó. «Enferma en los primeros días de la primera ola, el momento en el que no sabes absolutamente nada y lo qué está pasando», añadió visiblemente emocionado. «Yo soy el único que pude entrar con él al hospital, porque era dependiente. Estuve día y noche una semana y murió allí», confesó.

«Es una situación dura y complicada, sobre todo por las circunstancias, porque, por naturaleza, sabes que si todo va bien verás morir a tu padre. Pero fue duro porque mi madre no lo pudo ver, mis hermanos tampoco y yo tuve la suerte de poder estar con él hasta el último día», explicó ante la atenta mirada de Jesús Calleja.

Santi Millán recordó que le puso a su padre la canción ‘Mirando al mar’ de Jorge Sepúlveda, con la intención de la que recordase, pero su padre hizo un gesto para que la quitase al no saber lo que estaba sonando. «¡Joder, papá, me has destrozado la escena!», le dijo con su característico sentido del humor.

«Te tomas todo con humor, qué maravilla. Que bien que el humor te pueda ayudar tanto en la vida», le dijo Jesús Calleja. «El humor es muy importante en la vida como motor para tirar para adelante, es básico. Las cosas son como son, luego está cómo tú te las tomes», añadió el invitado de ’Planeta Calleja’.