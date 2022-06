Pepe Rodríguez lleva casi diez años formando parte de ‘MasterChef’, colándose en millones de hogares de nuestro país cada semana, gracias a su trabajo como jurado de las diferentes ediciones del formato de Shine Iberia, siendo uno de los jueces más queridos por los espectadores.

El cocinero se ha ganado la simpatía del público. Aunque formar parte de un programa como ‘MasterChef’ le ha brindado muchos éxitos profesionales, también tiene una parte negativa, sobre la que ha hablado en una de sus últimas entrevistas.

La semana pasada, Pepe Rodríguez concedió una entrevista para Esquire, en la que se sinceró sobre la parte negativa del programa. “A mí ‘MasterChef’ me ha dado mucho pero también me ha quitado la vida, así que cuando lo deje volveré a mi restaurante, a mi vida. No creo que lo eche de menos, ni buscaré hacer otra cosa en la televisión. Otra cosa es que me ofrezcan algo que me apetezca y lo haga”, ha confesado.

El chef está tan comprometido con su trabajo en ‘MasterChef’, que ni siquiera dejó su puesto cuando falleció su madre: “Creo que debía estar allí, cumpliendo con mi obligación. Terminé la final y me fui corriendo a Toledo al hospital y cuando llegué acababa de fallecer mi madre”, detalla Pepe durante la misma entrevista.

Cuando se emitió esa final de ‘MasterChef’, ver el ‘En memoria de Teresa Rey’ asegura que se emocionó mucho, por eso insiste en lo mucho que le ha dado el programa: “La tele te exige mucho pero también te cuida y lo recuerdo con mucho cariño. Me ha quitado la vida, pero me ha dado mucho. Así que agradecidísimo siempre”, explicó.