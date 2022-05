‘MasterChef’: una exconcursante, con la cara destrozada tras un accidente en moto

Miri, concursante de la quinta edición de ‘MasterChef’, el talent culinario de La 1 de Televisión Española, ha sufrido un brutal accidente este fin de semana. A través de sus redes sociales, la cocinera y empresaria ha contado lo ocurrido, cuando se encontraba conduciendo su moto y un coche se la llevó por delante.

A través de sus redes sociales, Miri también ha mostrado como ha quedado su rostro después del accidente, totalmente destrozado tras el terrible golpe del coche, que además de tirarla al suelo, se dio a la fuga después. Un acto que ha sido condenado a través de los seguidores de la joven en las redes.

En la imagen se puede ver como la cara de la concursante de la quinta edición de ‘Masterchef’ presenta grandes hematomas y heridas leves. No obstante, para la joven de 29 años eso es lo de menos, pues admite que tiene mucha suerte de estar «viva».

«He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca», ha escrito la joven, de 29 años, a través de una historia en su cuenta Instagram.

Por otro lado, Miri explica que tras el accidente ambulancia al hospital y quiso agradecer a todo el equipo del hospital madrileño al que fue trasladada, el cariño con el que la han tratado. «Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante. En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí», escribió la también escritora.

Afortunadamente, todo se ha quedado en un susto sin consecuencias graves para su salud de Miri. De esta forma, la ex concursante de ‘MasterChef’ evoluciona de manera favorable. No obstante. aún se tiene que recuperar del gran susto.