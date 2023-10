‘Pecado original’, capítulo 20 (Temporada 3): Zerrin provoca que Ender estalle contra Halit

No es ningún secreto que, con el paso de los meses, Pecado original ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que, una vez más, Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en nuestro país.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 19 de la Temporada 3 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Sahika no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de mantener en secreto la relación que actualmente mantienen Leyla y Halit. Por lo tanto, debe engañar a todo aquel que le rodea.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ender y Yildiz acaban tragándose ese plan, por lo que deciden relajarse ante Leyla. Por si fuera poco, observamos cómo Halit termina enterándose del enorme secreto que, desde hace un tiempo, está escondiendo Nadir, por lo que no tarda en amenazarle para salirse con la suya.

¡Pelea en #PecadoOriginal! 🤯 Yiğit pierde los papeles… ¡Y deja a Lila tirada en mitad de la autopista! 😱https://t.co/VnNKnpAM9m 😳 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) October 29, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 20 de la Temporada 3 de Pecado original. Así pues, vemos cómo la relación de Halit y Leyla avanza a pasos agigantados, mientras el empresario continúa llamando la atención por sus inesperados comportamientos. ¡Nadie sabe qué está ocurriendo exactamente!

Zerrin, por su parte, no puede evitar tener ciertas sospechas sobre las acciones de Halit, por lo que advertirá a Ender de la situación. Lo que realmente provoca es que ella estalle como nunca contra su ex marido. Mientras tanto, vemos cómo la vida de Yildiz da un giro realmente radical en el momento más inesperado. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.