Paz Padilla apoya a Dulceida, y lo ha dejado claro en sus redes sociales. Todo comenzó cuando la influencer se convirtió en noticia por compartir una imagen desde la zona de urgencias del hospital, algo que ha alarmado enormemente a todos sus seguidores.

Tras la inmensa cantidad de mensajes que recibió acerca del motivo que la llevaba a estar allí, terminó confesando los dolores vaginales que provocaron su visita al hospital. A través de su perfil, Dulceida se sinceró: “Sé que es un tema un poco tabú, pero al final nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo con naturalidad” a lo que añadió profundizando en el problema: “Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante”.

A la influencer le recetaron con un antibiótico para contrarrestar los efectos que tenía presentes. De no mejorar la situación, comentó que tendría que ser intervenida. Mientras hablaba del diagnóstico y afrontaba esta situación poco agradable para ella, recibió gran cantidad de comentarios de muchas personas que criticaban su forma de hablar sobre sus genitales.

Os digo una cosa: A mí Dulceida ni me va ni me viene en redes. Pero que una mujer hable de un problema ginecológico grave por un mal diagnóstico para que no le pase a otras mujeres y las redes la ridiculicen con bromas de preescolar me parece despreciable. Eso no es humor. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) February 20, 2022

Una situación de lo más desagradable, una sinceridad que se vio censurada por comentarios de lo más retrógrados posibles, ante una situación que muchas mujeres pueden sufrir. Sin embargo, ante este clima de crispación con Dulceida, hubo algunas personalidades que salieron en su defensa, entre ellas encontramos algunas como Paz Padilla. A través de sus historias, la gaditana se sinceró: “Yo he flipado. Que todavía estemos así… Yo tengo 52 años y eso ya lo viví cuando era joven. No podíamos decir que estábamos con el periodo, teníamos que ir a una farmacia y comprar un paquete de compresas como si estuviéramos comprando droga”.

La presentadora quiso recordar otra situación similar en otro tiempo: “En mi época, decir que una mujer estaba disfrutando con el sexo era impensable. Era una sociedad machista. Las propias mujeres nos cohibíamos al hablar de esas cosas, no íbamos al ginecólogo, no hablábamos con los sexólogos… cosas que ya no se nos pasan por la cabeza, que lo tenemos súper asumido” comparaba la cómica.

Ante un debate sobre la molestia que causó la sinceridad de la influencer, la presentadora quiso argumentar: “¿Todavía vamos a estar en esto? ¿No vamos a poder hablar del clítoris? El clítoris forma parte de nuestro cuerpo como si fuera la oreja o la retina. ¿Tenemos que seguir ocultando la zona donde se le da placer a la mujer?”.

Tras tanta crispación, quiso zanjar el asunto de forma contundente: “¿Nos tenemos que reír de que una mujer sea valiente y hable de todo sin ningún prejuicio? ¡Venga ya! ¡Por favor, no podemos retroceder! ¿Por qué tenemos que hacer diferencia entre la mujer y el hombre?”.