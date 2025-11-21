Pastora Vega, emocionada al recordar la muerte de su padre: «No hay cuentas pendientes»

El pasado 20 de noviembre, Pastora Vega se convirtió en una de las invitadas de Y ahora Sonsoles. El programa de Antena 3, presentado por Sonsoles Ónega, se ha convertido en uno de los más vistos y populares de la cadena. Pues, la periodista y todo su equipo se encargan de ofrecer y narrar la mejor actualidad de lunes a viernes. De esta manera, y entre tema y tema, la actriz y presentadora madrileña habló de uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre. Curro Vega falleció el 16 de noviembre de 2023, como consecuencia de una larga enfermedad.

Debido a que hace dos años de este duro momento para ella, Pastora Vega ha querido hablarlo con Sonsoles Ónega. «Fue un hombre increíble, el patriarca de la familia», empezó diciendo. Y es que, según explicó, a pesar de que lo echa mucho de menos, se siente en paz. Tanto ella como sus hermanas estuvieron pendientes de él hasta el final. Por ello, tiene muy claro de que hicieron todo lo que estuvo en sus manos por cuidarlo. «Lo de mi padre nos preparó mucho, fue una enfermedad que se fue alargando. Tengo la alegría de que hemos estado todos como una piña, cuidándole y diciéndole lo mucho que le queríamos», confiesa.

La actriz Pastora Vega habla de la muerte de su tío

«Cuando te ocupas de la gente que amas, cuando pasan estas cosas se llevan de otra manera. No hay cuentas pendientes. En el caso de mi padre, creo que todas mis hermanas, incluyo a Charo, tenemos la misma sensación», ha agregado. Y es que, han sido años complicados para ella y su familia, puesto que, a causa de la COVID-19, también perdió a su tío.

«Eso fue un palo porque era 10 años más joven que mi padre», indica. Y es que, esto tuvo lugar a penas un año antes de la muerte de su padre. Un duro golpe para la familia que no han podido olvidar. «No nos lo esperábamos, el maldito COVID… Pero aquello nos preparó para la muerte de mi padre», confiesa en el programa de Antena 3.

Pastora Vega presenta su queja sobre el edadismo en la industria interpretativa

La actriz ha aprovechado su aparición en el formato televisivo para hablar del problema que sufren muchas actrices cuando se acercan a los 50. En su caso, explica que ha vivido un «desierto profesional» desde que cumplió 45 años. «Todas las mujeres sufrimos el edadismo de una u otra manera, cosa que los hombres no», manifiesta de manera contundente.

Y es que, al ver que no le daban oportunidades interpretativas por su edad, optó por dedicarse al teatro. «En mi profesión no hay papeles más allá de ‘la tía de’, ‘la madre de’», indica. Asimismo, y con tristeza, explica que muchas mujeres de más de 50 años se ven obligadas a trabajar sobre bambalinas porque es el único medio que las acepta. «Es el único espacio que nos está quedando a las mujeres de una cierta edad para encarnar personajes a los que les pasen cosas, es una lotería», sentencia.