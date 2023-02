’Pasapalabra’: Pablo Díaz celebra su segunda victoria en el concurso de Antena 3

Antena 3 emitió este martes la final del Duelo de Campeones de Pasapalabra. Una final donde Pablo Díaz y Sofía protagonizaron un duelo muy reñido, donde finalmente el concursante canario se volvió a alzar con la victoria del especial del programa.

Pablo Díaz celebró este martes su segunda victoria en el concurso, tras vencer a Sofía Álvarez de Eulate en El Rosco, una prueba que estuvo muy reñida, y tras la cual, el concursante salió victorioso, llevándose los 50.000 euros del premio del programa.

Tras la victoria, Roberto Leal se acercó para abrazar al concursante tinerfeño y le dijo: «Esto ya lo habías vivido…», sin embargo el presentador no se podía creer que, entre los aplausos del público presente en el plató del programa, comenzase a sonar la 9ª sinfonía de Beethoven.

«¿Por qué la has elegido?», quiso saber el presentador de Pasapalabra, a lo que Pablo Díaz le contestó que «me gusta muchísimo Beethoven y esta semana estaba repasando las sinfonías cuando me preguntaron del programa qué música pegaría si ganaba, y le contesté que la 9ª quedaría muy bien».

Pablo Díaz admitió que estaba contentísimo tras su segunda victoria en Pasapalabra, aunque el concursante también tuvo palabras de felicitación para su adversaria, Sofía: «Ha jugado genial en los tres programas», señaló el concursante.

«Estoy agradecidísimo, y no solo por el premio, sino por estar de nuevo en Pasapalabra, la experiencia de volver a estar con el equipo del programa, de haber jugado con unos grandes concursantes», concluyó Pablo Díaz como campeón del concurso.