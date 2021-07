Antena 3 nos estaba adelantando el gran día a través de un anuncio en el que vimos a Pablo Díaz a punto de sufrir un ataque cardiaco, y no era para menos porque, tras 260 programas, el concursante ganó el Bote de ‘Pasapalabra’, en el que había acumulados nada más y nada menos que 1,8 millones de euros.

El tinerfeño ha luchado contra viento y marea para obtener el deseado premio, pero esto no hubiese sido posible sin la ayuda de su abuela, que fue quien le animó a participar en ‘Pasapalabra’ en su día. “Mi abuela me animó. Vi que era un programa difícil y decidí estudiar para prepararme, llevo desde diciembre de 2015 haciéndolo”, confesó el participante en su entrevista en ‘El Hormiguero’.

Pase lo que pase esta noche, va por ti, abuela❤️#EspecialPablo — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 1, 2021

La abuela de Pablo Díaz ha sido un eslabón muy importante en esta aventura, por ello Roberto Leal preparó una llamada telefónica cuando el participante ganó el deseado bote. “¿Quieres que te cuente una cosa?”, le preguntó el tinerfeño tras el asombro inicial de estar hablando con ella desde plató. “Cuéntame, cuéntame, amor”, le contestó su abuela Conchita.

“Acabo de ganar 1.828.000 euros”, le confesó el concursante provocando una alegría inmensa a su abuela que no dudó en celebrarlo con gritos y llanto: “Felicidades, amor. ¡Te lo has ganado, te lo mereces!». Con la emoción a flor de piel, Pablo quiso destacar que fue ella quien le impulsó a participar en el concurso: “Te quería dar las gracias porque si no llega a ser por ti es que no habría ido ni a la primera silla azul”.

“Mira, escápate, escapa de Madrid. Escapa de Madrid unos días. Vente para aquí que estoy llorando”, le decía Conchita emocionada. “Voy a verte en cuanto pueda, abuela. Muchas gracias de verdad. Te quiero un montón”, volvía a agradecer el nieto a su abuela, que se dirigía a Roberto Leal para decirle unas últimas palabras: “Gracias Roberto, se lo merece porque ha estudiado mucho desde pequeño”.