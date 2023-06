¿Quién fue el ganador del rosco ‘Pasapalabra’ el pasado viernes?: «Necesito un milagro»

El duelo que cada tarde mantienen Moisés y Fer sigue dando grandes momentos a los espectadores de Pasapalabra. El pasado viernes volvieron a protagonizar un ajustado final lleno de emoción. Te contamos quién fue el ganador del rosco el pasado viernes.

Roberto Leal y sus invitados famosos cerraban la semana con la esperando de que uno de los concursantes pudiera llevarse el ansiado bote, por eso los ayudantes vip tuvieron que darlo todo en las pruebas para ganar el mayor número de segundos posible.

Una vez enfrentados cara a cara en sus atriles, el riojano marcó en un primer momento un fuerte arranque que le llevó a conseguir con facilidad 22 aciertos, quedándose a solo un puñado de letras para llevarse el premio. Pero el gallego no quiso ponerle las cosas fáciles y al final consiguió el empate.

Parecía el momento perfecto para que decidiesen no arriesgarse y mantener un empate que le iría bien a los dos para evitar la Silla azul, pero Moisés decidió probar suerte con la ‘M’, consiguiendo un nuevo acierto hasta llegar a los 23. En ese momento decidió ser conservador y no jugársela por no tener opciones claras para las letras que quedaban.

Era Fer el que tenía en sus mano lo que pasaría en el programa de Pasapalabra del pasado viernes. Con solo un acierto volvería a empatar, aunque si fallaba solo una tendría que acertar dos: «Necesito no uno, sino dos milagros».

Por desgracia terminó fallando dos letras, dejando en a Moisés la victoria en bandeja del Rosco, el dinero por ser ganador del día y con la tranquilidad de evitar la Silla azul. Será Fer el que tenga que emplearse a fondo esta tarde lunes para evitar se eliminado y despedirse del programa de forma inesperado.

