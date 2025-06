Pablo Boone, el ex compañero de Georgina Rodríguez, vuelve a cargar contra ella en ‘TardeAR’

TardeAR ha llevado a su plató en la tarde del lunes 23 de junio a uno de los grandes enemigos de Georgina Rodríguez. Se trata de Pablo Boone, que fuera en el pasado compañero de trabajo durante unos meses de la pareja y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo. En su entrevista, además de hablar de su vida de lujo gracias a sus sugar daddies, también ha querido desmontar por completo cómo se conocieron la influencer y el futbolista. Según ha desvelado, esta relación no tiene «nada que ver con el cuento de La Cenicienta» que se ha contado durante los últimos años y que ella misma ha querido vender en su reality de Netflix.

La versión oficial siempre ha sido que ambos se conocieron cuando el deportista acudió a la tienda de la firma Gucci en la que ella trabaja, comenzado allí su relación. Pero Pablo ha dejado claro que él sabe la verdad, no tan bonita, de cómo comenzó su amor: «Ha querido vender la historia de que él la vio allí, hubo flechazo y volvió hasta conseguir una cita con ella, pero es mentira. Se conocieron en una discoteca, en Opium, y es algo que todo el mundo sabe. Igual que se conoce que antes había estado con Santana o con Miguel Ángel Silvestre, entre otros». En la noche madrileña se ha hablado siempre de que Gio trabajó como ‘chica de imagen’ en una conocida discoteca, por eso es posible que entablase amistad con numerosos famosos de la capital.

El invitado de TardeAR ha dejado claro que el comienzo de esta historia de amor fue entre copas, reservados en la citada discoteca, frecuentada por numerosos famosos cada fin de semana. Aunque sería el comienzo de una historia normal para cualquiera de los mortales, Pablo asegura que el equipo de Cristiano quiso cambiar el relato.

«El equipo de imagen y de marketing de Ronaldo fue el que pensó en buscarle ese trabajo a Gio para lavar su imagen, para que no pareciera lo que no era, al haberla conocido en el mundo de la noche. Empezó entonces a trabajar en la boutique de Gucci en El Corte Inglés de Castellana, donde yo la conocí», ha asegurado.

Para dejar claro que su relación con Georgina Rodríguez no fue nada buena, le ha lanzado un «zasca» ante las cámaras. «Estoy seguro de que si no hubiera sido Ronaldo, habría sido otro. Le habría dado igual Cristiano u otra persona de ese nivel. Y me callo porque en el pasado ya he tenido problemas con ella y no quiero saber más, pero es algo que se sabe y yo he contado también en mis redes sociales».

No es la primera vez que Pablo Boone acusa a la socialité de ser una cazafortunas o de tener una gran prepotencia con sus compañeros de trabajo. Ya lo hizo en el año 2023 con un vídeo en TikTok en el que lanzaba estas acusaciones y con el que se volvió viral. En aquel momento él mismo aseguró que la de Jaca le había demandado, pero su entorno lo quiso desmentir, además de negar todo lo que contaba en redes sociales, tachándolo de mentiroso y de buscar la fama a su costa.