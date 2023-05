Pablo Alborán sorprende con el remix de ‘4U’ junto a Leo Rizzi y Ckay

Pablo Alborán ya está inmerso en la gira de su disco La Cuarta Hoja, una gira con la que el artista malagueño se recorrerá España en los próximos meses, y para celebrarlo acaba de publicar 4U Remix, una de las canciones incluidas en su nuevo disco, junto a Leo Rizzi y ahora también junto a Ckay.

«Dónde está el límite entre el bien y el mal?, ¿Dónde marca la brújula del miedo? De norte a sur, rompimos las agujas, la risa nos dibuja con la yema de sus dedos», dice la letra de la canción de Pablo Alborán incluida en su último álbum de estudio.

El remix de 4U ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, donde una vez más se ha vuelto a destacar la gran versatilidad del artista malagueño, que sea como sea, siempre consigue sorprender a sus fans con sus lanzamientos musicales.

.@pabloalboran calls on @ckay_yo and @LeoRizziMusic for his new single ‘4U’ – and it’s a banger! Stream it now 🎶☀️ https://t.co/Arl9LmJt5c pic.twitter.com/krpcTQ9mlf

— Warner Music Africa (@WMAfrica) May 29, 2023