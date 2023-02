Omar Montes se sincera con Quevedo en el nuevo podcast del artista canario

Quevedo se ha consagrado como uno de los artistas masculinos más escuchados de nuestro país, eso no es ningún secreto. El lanzamiento de su primer proyecto discográfico, Donde quiero estar, está sumando un hito tras otro a la corta carrera de este joven artista. Un álbum donde incluyó colaboraciones de infarto en su tracklist, siendo una de ellas junto a Omar Montes.

Junto al madrileño, el canario de 21 años se metió en el estudio para dar vida al tema Dame. Un sencillo que se ha viralizado rápidamente por las plataformas de streaming y con el que ambos artistas han dejado claro la buena sintonía que comparten juntos.

Pero, no solamente comparten una conexión a nivel laboral, también han dejado claro que a ambos los une una bonita amistad. De hecho, y con motivo del lanzamiento de su álbum, el canario ha publicado en Spotify un podcast original donde ha hablado del proceso de creación del disco.

Un proyecto donde ha contado con Omar Montes como invitado especial y donde el artista no ha dudado en sincerarse respecto a ciertos temas de la industria musical. «Imagino que alguna vez habrás llamado a alguna puerta, como hemos hecho todos, y no te la habrán abierto», comenzó diciendo Montes a Quevedo.

«Sí, algunas», admitió el canario. «Y a esas mismas puertas que no te han abierto, seguro que tú ahora mismo no quieres entrar», añadió. Unas palabras con las que intentaba explicar que en la vida profesional, no todo son los seguidores en redes sociales. El talento del artista, por muy poco conocido que sea todavía, y lo buena persona que sea, vale mucho más.

Y es que, tal y como comenta Quevedo en el podcast, el artista madrileño fue de los primeros que ponerse en contacto con él, cuando aún no era conocido internacionalmente, para alabar su trabajo. «La vida no son los seguidores, la vida es el corazón de uno, lo buena persona que seas y el talento que tu tengas», señaló Omar Montes.