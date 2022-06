Omar Montes y Jairo deRemache, juntos en ‘La llama del amor’

Omar Montes vuelve a las andadas y esta vez lo hace con el flamenco. Junto al son de la guitarra, las palmas, y el taconeo, el artista conocido por temas de reggaeton tan virales como Prendio, Alocao o La Rubia Remix, ha estrenado este jueves 23 de junio su nuevo single junto a Jairo deRemache: La llama del amor.

No es poco el previo revuelo que se ha formado en redes con este nuevo single, pues el cantante madrileño se dedicó a filtrar mucho tiempo antes de lanzar este tema al público unos avances del mismo por Tik Tok, junto a artistas tan conocidos como C.Tangana o su queridísimo amigo Moncho Chavea. Omar Montes no ha estado alejado del flamenco en su carrera musical, pues hemos podido ver que junto a los artistas anteriormente mencionados, «el ritmo caló» lo lleva en la sangre.

Pero Omar nunca se había atrevido a despegarse del reggaetón y entregarse en cuerpo y alma a un tema completo en flamenco y alejado del autotune. El pasado lunes 20 de junio en el programa El Hormiguero, el cantante afirmó: «Ahora estoy intentando hacer flamenquito, estoy intentando hacer un tipo de música diferente a la que estoy acostumbrado porque ya me he hartado del reguetón».

Y ha sido con este remix del tema original Tienes de Jairo deRemache que se ha lanzado a la piscina y le ha salido bien. Los dos artistas, junto al gran Farruquito se han ganado los primeros puestos de tendencias en YouTube, innovando con nuevos ritmos y dándole un aspecto fresco al tema original.

Así es como Omar Montes le ha dado un drástico cambio a su carrera musical, tras la incertidumbre de algunas personas ante el hecho de si realmente sabe cantar o no: «Estaba en un programa de televisión y de repente una chica me dijo: ‘Tú, tú no cantas una mierda, tú no sabes cantar’. Y le dije: ‘¿Que yo no sé cantar?’. Me puse a cantar esa canción y se quedó todo el mundo loco. Y a raíz del audio que se hizo viral este tema lo está reventando».