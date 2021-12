No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Omar Montes se ha convertido en uno de los artistas más escuchados de nuestro país. Hace tan solo unos años no solamente consiguió la victoria en ‘Supervivientes 2019’, sino que también mantuvo una relación sentimental con Isa Pantoja.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha convertido en una de las protagonistas de ‘Mi vida mártir’, el libro que Omar Montes ha sacado a la luz. Entre otras tantas cuestiones, el cantante ha dado a conocer un episodio de lo más peligroso que tuvo lugar en la ciudad andaluza de Sevilla.

Para conocer esta historia debemos remontarnos al año 2018, cuando Omar Montes e Isa Pantoja tuvieron una fuerte discusión. En ese preciso instante la hija de la tonadillera, maletas en mano, tomó la decisión de abandonar el hotel en el que se estaban alojando. ¡Pero no todo queda ahí!

Y es que la estudiante de derecho quiso hacer autostop en la carretera, en busca de alguien que le llevara. Finalmente lo logró, ya que unos chicos que iban en su coche decidieron recogerla. Omar Montes, que vio lo ocurrido a lo lejos, le dio un pálpito de que algo no iba bien. Por lo tanto, quiso seguir ese coche.

El artista estuvo una hora persiguiendo ese vehículo en el que Isa Pantoja viajaba junto a unos desconocidos. Cuando pararon en una gasolinera, él cogió a su novia en brazos y se la llevó de aquel lugar. El joven madrileño, en su libro, volvió a insistir en que “algo no me gustó, no me dio buen rollo”.

Al tiempo, conoció la historia de estos jóvenes: “Eran una banda que se llamaban los Drieris y son los mismos que apuñalaron a una señora mayor por quitarle 50 euros que llevaba en efectivo”. Omar Montes se dio cuenta de que su pálpito no era producto de la casualidad: “No quiero ni pensar lo que hubieran hecho con Isa. Me habían mosqueado porque no tenían buena pinta, y en aquella ocasión se cumplió aquello de ‘piensa mal y acertarás”.