Omar Montes ha vuelto a dejar sin palabras a su público. Después de lanzar su documental biográfico, el de Pan Bendito actuó en un inesperado concierto en la Calle Preciados de Madrid. Así, presentó su nueva canción ‘Carita Morena’ a los viandantes con algún imprevisto que otro.

El artista español más escuchado en Spotify ofreció un concierto gratuito en pleno centro de la capital, en colaboración con la marca Aliexpress. Una actuación que, como todo lo que hace Omar Montes, no dejó indiferente a nadie.

Sin embargo, el ex luchador de boxeo tuvo varios percances durante su presentación. Tal y como señala la revista ‘Semana’, Omar Montes, que contó para su actuación con el único acompañamiento de guitarra y percusión, padeció algunos problemas de afinación.



No solo eso, Omar también se olvidó de la letra de la canción, aunque lo salvó con una de sus míticas salidas. «Me acabo de bajar del avión y he venido aquí… de locos. No me sé la canción… Pero sí tengo mucho cariño para daros a todos. Esto me lo leo yo y en hora y media me lo aprendo y me lo canto», aseguró el artista.

Un pequeño percance que causó risas entre los madrileños que se acercaron a disfrutar de su improvisado concierto.

Omar Montes triunfa con su documental biográfico

Omar está pasando por su mejor momento profesional. Además de coronarse como el artista español más escuchado en Spotify en el año 2020, ha protagonizado su propia serie documental en la plataforma Prime Video.

Producido por Mediaset España, en colaboración con Unicorn Content (‘El Programa de Ana Rosa’, ‘Ya es mediodía’) y Beta Spain, ‘El Principito’ repasa la vida del cantante en cuatro episodios con entrevistas personales, testimonios de familiares y amigos y un seguimiento de su día a día.

En el documental narra como fueron sus humildes orígenes en el madrileño barrio de Carabanchel. En ese ambiente llegó a cometer faltas y delitos de los que habla abiertamente en el documental.