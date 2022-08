Omar Montes: ¿Cuánto cobra el artista por un concierto?

Omar Montes se ha labrado una carrera intachable a lo largo de los años, algo que le ha reportado una gran fortuna y un alto caché para sus diversos espectáculos. Este caché es el que ha provocado que se desate la polémica desde las más altas esferas de la política andaluza.

Todo ha comenzado después de que un Ayuntamiento ha confirmado la retención de 80.000 euros de las arcas públicas para poder financiar la actuación del cantante madrileño en Vélez-Málaga. Como era de esperar, esto ha sido muy criticado por parte de la oposición a la alcaldía que actualmente regenta Francisco de la Torre Prados.

“No compartimos esto del gratis total para grandes conciertos como el de Morad y el próximo de Omar Montes. Estas actuaciones salen del bolsillo de todos nosotros. Esta semana se está procediendo ya al cobro de los recibos del IBI, y destinar cantidades ingentes de dinero para conciertos gratuitos de estos artistas no debe ser una prioridad, porque en nuestra tierra tenemos muchas cosas que arreglar, hay una dejadez absoluta y no podemos seguir” ha expresado el presidente del Partido Popular boquerón, Jesús Lupiáñez.

A esto ha querido responder el ayuntamiento de la ciudad con las siguientes declaraciones, recogidas por los compañeros de Semana: “Los 80.000 euros no son exclusivamente para el concierto; son para actividades de promoción del municipio hasta final de año. Campañas y demás. Lo de Omar Montes es un punto más de todo lo que hay previsto”.

El único que no ha querido defenderse de este fuego cruzado ha sido el propio Omar Montes el cual ha decidido abstenerse de hacer ninguna aclaración con respecto a este asunto. A pesar de esto, seguramente el artista se encuentre en estos momentos bastante dolido con la actuación de ambos partidos, que están empleando su trabajo para hacer campaña.